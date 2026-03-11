Η Puratos προχωρά στην εξαγορά της Dawn Foods

Οι εταιρείες Puratos και Dawn Foods ανακοίνωσαν σήμερα 11/3 ότι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, βάσει της οποίας η Puratos προτίθεται να εξαγοράσει την Dawn Foods, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι εταιρείες PURATOS και DAWN FOODS έχουν οικοδομήσει ισχυρές και αξιόπιστες επιχειρήσεις η καθεμία, με πάθος για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, έμπνευσης και ουσιαστικών συνεργασιών στον κλάδο της επαγγελματικής αρτοποιίας. Ιδρυμένες το 1919 και το 1920 αντίστοιχα, αυτές οι οικογενειακές εταιρείες αναπτύχθηκαν με βαθύ αίσθημα σκοπού, καθοδηγούμενες από μακροπρόθεσμο όραμα και μια κουλτούρα που βάζει τους ανθρώπους στο επίκεντρο, εμπνέοντας διαρκώς τις ομάδες και τους πελάτες τους.

Η Puratos και η Dawn Foods έχουν αναπτύξει διακριτές και συμπληρωματικές δυνατότητες, εξυπηρετώντας επαγγελματίες αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, λιανοπωλητές και βιομηχανίες τροφίμων, μετατρέποντας τις καταναλωτικές τάσεις και τη γνώση της αγοράς σε ολοκληρωμένες λύσεις συστατικών.

Η Dawn Foods, με παρουσία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, αναγνωρίζεται ευρέως για την εξειδίκευσή της στα αυθεντικά αμερικάνικα γλυκά, στα προϊόντα αρτοποιίας και στις λύσεις συστατικών για προϊόντα όπως ντόνατς, μάφιν, μπισκότα και μπράουνις. Το μοντέλο καινοτομίας της βασίζεται στη δημιουργία ιδεών προϊόντων, εποχιακής έμπνευσης και έτοιμων λύσεων για τους πελάτες, βοηθώντας τα αρτοποιεία να διαφοροποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τη γκάμα τους. Η Dawn Foods λειτουργεί, επίσης, ιδιαίτερα αποδοτικές παραγωγικές μονάδες, που εξασφαλίζουν ποιότητα και αξιοπιστία σε μεγάλη κλίμακα, και διαθέτει ισχυρό δίκτυο διανομής, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική.

Η Puratos συμπληρώνει αυτές τις δυνατότητες με εξειδίκευση στην αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και τη σοκολάτα, συμπεριλαμβανομένων της ζύμωσης, του προζυμιού, των δημητριακών και σπόρων, των κλασικών γαλλικών προϊόντων ζαχαροπλαστικής και της δεξιοτεχνίας στη σοκολάτα. Η προσέγγιση καινοτομίας της βασίζεται σημαντικά στην τεχνολογία συστατικών και στη μακροπρόθεσμη έρευνα και ανάπτυξη, μετατρέποντας την επιστήμη τροφίμων σε διαφοροποιημένες λύσεις συστατικών. Η Puratos λειτουργεί τεχνολογικά προηγμένες μονάδες παραγωγής, σχεδιασμένες για ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών και πιο εξατομικευμένης παραγωγής, και εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου τοπικών θυγατρικών σε 87 χώρες.

Ο συνδυασμός αυτός θα ενώσει δύο συμπληρωματικές μηχανές καινοτομίας – τη δημιουργικότητα της Dawn Foods με επίκεντρο τις εφαρμογές και την τεχνολογική προσέγγιση της Puratos στη δημιουργία συστατικών – μαζί με συμπληρωματικά μοντέλα παραγωγής: τη μεγάλης κλίμακας, τυποποιημένη παραγωγή της Dawn Foods και την πιο ευέλικτη, προσαρμοσμένη παραγωγή της Puratos. Θα συνδέσει επίσης το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Dawn Foods στη Βόρεια Αμερική με το ευρύ διεθνές δίκτυο θυγατρικών της Puratos.

Οι συνδυασμένες δυνατότητες θα επιτρέψουν στην Puratos να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της, των οποίων οι ανάγκες επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο και καλύπτουν τόσο την αποδοτική μαζική παραγωγή όσο και πιο τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής, πέρα από ό,τι μπορεί να προσφέρει η Puratos ή η Dawn Foods μεμονωμένα. Ο συνδυασμός αυτός θα ενισχύσει επίσης τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στην καινοτομία, την επιστήμη τροφίμων και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων και των δυνατοτήτων και των δύο οργανισμών.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μακροπρόθεσμο βήμα για την Puratos», δήλωσε ο Pierre Tossut , Διευθύνων Σύμβουλος της Puratos. «Η Dawn Foods είναι μια εταιρεία με υψηλή φήμη και ικανότητες που συμπληρώνουν τις δικές μας. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία και τις δυνατότητές μας στον χώρο που γνωρίζουμε καλά, κατανοούμε εις βάθος και έχουμε αναπτύξει επιτυχώς επί γενιές.»

Η Carrie Jones-Barber, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dawn Foods, δήλωσε: «Η Dawn Foods αναπτύχθηκε σε παγκόσμια επιχείρηση εστιάζοντας σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία – τους ανθρώπους μας, τα προϊόντα μας και τους πελάτες που εξυπηρετούμε. Καθώς κοιτάζαμε το μέλλον, ήταν σημαντικό να βρούμε έναν συνεργάτη με κοινές αξίες και μακροπρόθεσμο όραμα για την επιχείρηση. Όπως η Dawn Foods, έτσι και η Puratos είναι οικογενειακή εταιρεία με ισχυρή παράδοση και βαθιά δέσμευση στους ανθρώπους, την ποιότητα και τον κλάδο της αρτοποιίας.»

Χρονοδιάγραμμα και Εγκρίσεις

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρείες Puratos και Dawn Foods παραμένουν πλήρως ανεξάρτητες και θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα. Δεν επηρεάζονται οι καθημερινές λειτουργίες, οι σχέσεις με τους πελάτες ή οι εμπορικές συμφωνίες.

Σύμβουλοι και Ανάδοχοι

Η J.P. Morgan ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος και η Allen Overy Shearman Sterling LLP ως νομικός σύμβουλος της Puratos.

Η BMO Capital Markets δρα ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος και η Winston & Strawn LLP ως νομικός σύμβουλος της Dawn Foods.

Η Puratos όρισε τις KBC Bank NV, ING Belgium SA/NV και Bank of America ως κοινούς Αναδόχους και Βασικούς Συντονιστές (BMLA) για τη χρηματοδότηση αυτής της εξαγοράς.

Σχετικά με την Puratos

Η Puratos είναι ένας διεθνής όμιλος που προσφέρει πλήρη γκάμα καινοτόμων συστατικών και υπηρεσιών για τους τομείς αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας. Εξυπηρετεί αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, λιανέμπορους, βιομηχανίες και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Βέλγιο, όπου και ιδρύθηκε το 1919.

Η Puratos πιστεύει ότι το φαγητό έχει μια ξεχωριστή δύναμη στη ζωή των ανθρώπων και αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη με σοβαρότητα. Γι’ αυτό, στόχος της είναι να βοηθά τους πελάτες της να πετυχαίνουν, αξιοποιώντας τεχνολογίες και εμπειρίες από γαστρονομικές κουλτούρες όλου του κόσμου για να δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Μαζί με τους πελάτες της, η Puratos προάγει την πρόοδο, δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις διατροφής για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων παντού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.puratos.com.

Σχετικά με την Dawn Foods

Η Dawn Foods, παγκόσμιος παραγωγός προϊόντων αρτοποιίας και προμηθευτής συστατικών, έχει καθιερωθεί ως βασικός πάροχος υπηρεσιών αρτοποιίας, εμπνέοντας την επιτυχία του κλάδου καθημερινά. Δεσμευόμενη να ικανοποιεί τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο, η Dawn Foods προσφέρει συνεργασία, ιδέες, καινοτομίες, προϊόντα και τεχνογνωσία που ενδυναμώνουν τους πελάτες της να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Με έδρα το Τζάκσον του Μίσιγκαν, η Dawn Foods συνεργάζεται με περισσότερους από 50.000 αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες και λιανέμπορους αρτοποιούς, ηγέτες εστίασης και βιομηχανίες σε περισσότερες από 100 χώρες, απασχολώντας περίπου 4.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Από το 1920, η Dawn Foods αποτελεί αξιόπιστο σύμβουλο των πελατών της, βοηθώντας στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και την κουλτούρα της, επισκεφθείτε το www.dawnfoods.com