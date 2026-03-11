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Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέχρι 14 Μαρτίου οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις σε κτηνιατρικές υπηρεσίες
Ειδήσεις
15:44 - 11 Μαρ 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέχρι 14 Μαρτίου οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις σε κτηνιατρικές υπηρεσίες

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 49 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς που πλήττει τα αιγοπρόβατα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση–υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της πλατφόρμας https://sox.minagric.gr/app.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εκπνέει το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 23:59.

Μέσω των νέων προσλήψεων επιδιώκεται η στοχευμένη ενίσχυση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, αλλά και βασικών δομών όπως το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που υπάγονται σε αυτά. Στόχος είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαγνωστικών και εργαστηριακών διαδικασιών, καθώς και η συνολική ενδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του μηχανισμού.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΠΕ Βιολόγων – Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων
  • ΠΕ Βιοχημικών – Ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών
  • ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
  • ΠΕ Χημικών – Ειδικότητα ΠΕ Χημικών
  • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 4765/2021, που προβλέπει διαδικασίες για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών. Η μισθοδοσία του προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου έκτακτων μέτρων που έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο για την αντιμετώπιση της νόσου. Ήδη έχει προχωρήσει η διάθεση 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε και ο θεσμός των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση έργου διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

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