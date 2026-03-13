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Λερναία Ύδρα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αναταράξεις από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Πολιτική
14:23 - 13 Μαρ 2026

Λερναία Ύδρα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αναταράξεις από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Δεν λένε να κοπάσουν οι εσωκομματικές κόντρες στο ΠΑΣΟΚ. Κάθε φορά που διαφαίνεται πρόθεση ή διάθεση ανακωχής, ένα νέο πρόβλημα πετάγεται στη Λερναία Ύδρα της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή τη φορά μάλιστα οι αναταράξεις είναι έντονες και προκλήθηκαν από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/3) ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την απόφασή του, η οποία συνοδεύθηκε από ένα εκτενές non paper που εξηγούσε τους λόγους της διαγραφής.

Αφορμή της απόφασης ήταν μία 20λεπτη συνέντευξη του κ. Κωνσταντινόπουλου στο Open, που όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, αξιοποίησε δημόσιο βήμα για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ, αντί να υπερασπιστεί τις θέσεις του κόμματος.

Υπογραμμίζουν ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος επέλεξε σε συνέντευξή του να μην αναφερθεί στο έργο του ΠΑΣΟΚ ή να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ενώ δεν σχολίασε ούτε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε την πρωτοβουλία της ΚΟ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην πια βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε με τη σειρά του πως παραδίδει την έδρα του, σημειώνοντας με νόημα πως «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας».

Μπαράζ αντιδράσεων

Η αντιπαράθεση, όμως, δεν περιορίστηκε στα παραπάνω και από το πρωί της Παρασκευής (13/3) ένας μεγάλος αριθμός στελεχών τοποθετήθηκε δημόσια ενάντια στην απόφαση της διαγραφής.

Την αρχή έκανε ο Χάρης Δούκας, λέγοντας πως «δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα» και πως «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

Τον προβληματισμό του για την απόφαση εξέφρασε ένα ακόμα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είπε πως η διαγραφή «θα έπρεπε να αποφευχθεί». Κλείνοντας τη δήλωσή του βέβαια σημειώνει πως και αυτή η απόφαση, θα κριθεί από το αποτέλεσμα.

Ο Νίκος Παπανδρέου, με τη σειρά του, τόνισε πως η ποινικοποίηση των διαφορετικών απόψεων δεν συνάδει με την ταυτότητα του κόμματος, ενώ υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση» και υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται περί «μονοπρόσωπου κόμματος».

Κατά της διαγραφής τάχθηκαν κι άλλα στελέχη, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Θοδωρής Μαργαρίτης και άλλοι.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, από τη μεριά της, κάλεσε σε τερματισμό της εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς συγκεκριμένη πρόταση «κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα».

Τον κ. Κωνσταντινόπουλο «υπερασπίστηκε» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας βέβαια πως η ΝΔ δεν σκοπεύει να προσεγγίσει τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για να συστρατευθεί μαζί της.

Ρελάνς Ανδρουλάκη

Κατόπιν όλων των παραπάνω πηγές του ΠΑΣΟΚ επανήλθαν με νέο non paper, στο οποίο σημειώνεται πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διαγράφηκε επειδή απλώς εξέφρασε πολιτικές απόψεις ή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά επειδή «πυροβολούσε συστηματικά τα πόδια του κόμματος», όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 21:02
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