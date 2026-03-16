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Χειρόφρενο στα ταξί από αύριο (17/3) – Απεργία διαρκείας προανήγγειλε ο Λυμπερόπουλος
Ειδήσεις
10:11 - 16 Μαρ 2026

Χειρόφρενο στα ταξί από αύριο (17/3) – Απεργία διαρκείας προανήγγειλε ο Λυμπερόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Στα «Παραπολιτικά 90,1» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (16/3) ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προαναγγέλλοντας απεργία διαρκείας από αύριο, Τρίτη (17/3), και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος που αφορά τον κλάδο.  

Ο κ. Λυμπερόπουλος είπε, μεταξύ άλλων, ότι «υπάρχει απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά».

Σημείωσε, δε, πως «ο ορισμός της διαπλοκής» υπάρχει στην πολιτική και ανακοίνωσε ότι «μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κάνουμε απεργία», η οποία ενδέχεται να διαρκέσει και τρεις με τέσσερις μέρες «και βλέπουμε γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο».

Ερωτηθείς να ισχύει ότι θα αποκλείσουν αεροδρόμια, απάντησε: «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ότι η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει

σε ιδιωτικά συμφέροντα;»

«Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν την δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί, να μην πω «χουντικοί» και θέλουν να λέγονται δημοκρατία;», είπε ακόμη.

Κατέληξε, δε, επαναλαμβάνοντας πως η απεργία θα ξεκινήσει από αύριο (17/3) στις 6 το πρωί και την ίδια μέρα οι οδηγοί ταξί θα κάνουν και πορεία προς τη Βουλή.

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