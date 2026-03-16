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Τροχαία Αττικής: Σχεδόν 5.000 παραβάσεις και 15 συλλήψεις το τετραήμερο
Ειδήσεις
16:45 - 16 Μαρ 2026

Τροχαία Αττικής: Σχεδόν 5.000 παραβάσεις και 15 συλλήψεις το τετραήμερο

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Πέμπτης μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/3), στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25.627 έλεγχοι, ενώ βεβαιώθηκαν 4.970 παραβάσεις.

Αναλυτικότερα, καταγράφηκαν 38 παραβάσεις για παραβίαση σηματοδοτών, 260 για υπερβολική ταχύτητα, 181 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, 293 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 89 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 187 για έλλειψη ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 255 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 15 οδηγοί.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης αφαιρέθηκαν 255 άδειες κυκλοφορίας, 1.010 άδειες ικανότητας οδήγησης, 212 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 548 οχήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 16:51
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