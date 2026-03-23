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Τέμπη: Διακοπή της διαδικασίας - Η δίκη αναβάλλεται για την 1η Απριλίου
Ειδήσεις
13:38 - 23 Μαρ 2026

Τέμπη: Διακοπή της διαδικασίας - Η δίκη αναβάλλεται για την 1η Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου, έπειτα από μία ημέρα έντασης και διακοπών στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε: «Δεν θέλω να σταματήσω τη δίκη, εσείς με σταματάτε», αφού οι διαδικασίες διακόπηκαν τέσσερις φορές από τις 9 το πρωί ως το μεσημέρι, λόγω αιτημάτων των δικηγόρων για αναστολή της διαδικασίας μέχρι την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τη χωρητικότητα της αίθουσας του κτηρίου «Γαιόπολις» στη Λάρισα.

Η κατάσταση στην αίθουσα ήταν εκρηκτική, με μόλις 120 διαθέσιμα καθίσματα για 283 τ.μ., ενώ αρκετοί συγγενείς των 57 θυμάτων, οι 250 δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν όρθιοι. Τα κύρια συνθήματα των συγγενών ήταν «Ντροπή», ενώ κάποιοι εξέφρασαν έντονη διαμαρτυρία για τις συνθήκες, φωνάζοντας προς την έδρα ότι έχουν ήδη προσβληθεί από την κατάσταση.

Η διαδικασία, η οποία αφορά 36 κατηγορουμένους, επρόκειτο να διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train.

Ξεκίνημα με αντεγκλήσεις και ένταση

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρέθηκαν συγγενείς και συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, καθώς η αίθουσα ήταν υπερπλήρης, με την πρόεδρο να τονίζει την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε ακριβώς θα εκκινήσει η δίκη.

Η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη αποτελεί πεδίο έντασης κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.

Νωρίτερα απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για αλλαγή της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη: «Τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης» είπε η εισαγγελέας

Οι συγγενείς των θυμάτων και οι δικηγόροι τους είχαν διαμαρτυρηθεί για την αίθουσα: «Είμαστε στοιβαγμένοι σαν... σαρδέλες, έτσι δεν μπορεί να γίνει δίκη» δήλωσε η Καρυστιανού.

«Θα σε σκίσω με τα χέρια μου» φώναξαν συγγενείς των θυμάτων στον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ όταν αυτός μπήκε στην αίθουσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha4o02ovzeh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κατηγορίες

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Οι πράξεις αυτές κρίνονται επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και είχαν ως αποτέλεσμα:

  • τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,
  • σοβαρούς τραυματισμούς,
  • εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Οι κατηγορίες αφορούν πράξεις που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο σταθμάρχης της νυχτερινής βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, ο τότε προϊστάμενος επιθεώρησης Λάρισας, καθώς και δέκα ακόμη στελέχη του ΟΣΕ, όπως πρώην πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και απλή σωματική βλάβη.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train κατηγορούνται για πλημμελήματα που αφορούν ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Επιπλέον, μία υπάλληλος του ΟΣΕ κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, μαζί με δύο ακόμη στελέχη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 13:50
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