Δικηγόροι για δίκη Τεμπών: «Προσβλητικές οι συνθήκες» - Ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας

Ανακοίνωση για την επεισοδιακή έναρξη της δίκης σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας.

Στην τοποθέτησή της, η Επιτροπή κάνει λόγο για εικόνα που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες στην αίθουσα ως «προσβλητικές» για όλους τους εμπλεκόμενους στη δίκη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας, τονίζοντας ότι η απονομή της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να τελεί υπό τέτοιους περιορισμούς.

Το δικηγορικό σώμα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η δίκη να εξελιχθεί με τον σεβασμό και την τάξη που απαιτεί η σημασία της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».