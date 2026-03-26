«Προ των πυλών» η νέα κακοκαιρία Deborah: 1 με 2 Απριλίου η κορύφωσή της

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αθήνα ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (27/2).
Ωστόσο, οι πιο έντονες και επικίνδυνες ημέρες του φαινομένου προβλέπεται να είναι η Τετάρτη 1 Απριλίου και η Πέμπτη 2 Απριλίου.
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του κ. Κολυδά:
«To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.
Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».
To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό… pic.twitter.com/uQzQD81yBT— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 26, 2026