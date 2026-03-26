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«Προ των πυλών» η νέα κακοκαιρία Deborah: 1 με 2 Απριλίου η κορύφωσή της
Ειδήσεις
13:41 - 26 Μαρ 2026

«Προ των πυλών» η νέα κακοκαιρία Deborah: 1 με 2 Απριλίου η κορύφωσή της

Reporter.gr Newsroom
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Μία νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας τις προσεχείς ημέρες, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να αναφέρει ότι πρόκειται για ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah».    

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αθήνα ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (27/2).

Ωστόσο, οι πιο έντονες και επικίνδυνες ημέρες του φαινομένου προβλέπεται να είναι η Τετάρτη 1 Απριλίου και η Πέμπτη 2 Απριλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του κ. Κολυδά:

«To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

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