ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων από ΗΠΑ και Ιράν - Ασφαλές καταφύγιο το δολάριο
Εμπορεύματα
13:30 - 26 Μαρ 2026

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων από ΗΠΑ και Ιράν - Ασφαλές καταφύγιο το δολάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3% καθώς το Ιράν απορρίπτει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την εξέταση της πρότασης για τερματισμό του πολέμου και παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ περί του αντιθέτου.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη (26/3), αφού το Ιράν υπέδειξε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξετάζεται από ανώτερους αξιωματούχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης το Brent καταγράφει άνοδο 3,40% στα 100,58 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate futures σημειώνει αύξηση 3,24% στα 93,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη ότι οι ανταλλαγές πληροφοριών μέσω διαμεσολαβητών δεν συνιστούν «διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με το Reuters.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει θέσει τους δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι τελευταίες δηλώσεις ήρθαν ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για την κατάσταση των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αρνηθεί οποιεσδήποτε απευθείας συνομιλίες. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι απέσυρε προηγούμενες απειλές για πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν «με βάση το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε».

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities εκτιμούν ότι το τελευταίο σοκ στις τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να προκαλέσει επιθετική αντίδραση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων λόγω των υψηλών προσδοκιών για πληθωρισμό, η TD εκτιμά ότι η Fed θα παραμείνει σε «κατάσταση αναμονής», με την ηγεσία της να κλίνει προς περικοπές επιτοκίων αργότερα το 2026.

«Η Fed θα παραβλέψει το ενεργειακό σοκ» εφόσον οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού παραμείνουν σταθερές και οι δευτερογενείς επιπτώσεις περιορισμένες, προσθέτει η τράπεζα.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο – Μεγάλη πτώση για τα μέταλλα, ασφαλές καταφύγιο το δολάριο

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζουν μετά από μια εβδομάδα, περίπου, απωλειών, σημαντική αύξηση την Πέμπτη της τάξης του 3,406% και κινούμενα στα 54,615 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού σημειώνουν πτώση άνω του 2% την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού και οδηγώντας τους επενδυτές να αποκλείσουν στην πλειονότητά τους το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος.

Ως επακόλουθο, ο χρυσός χάνει 2,79% και διαμορφώθηκαν στα 4.478,50 δολάρια. Η τιμή spot του ασημιού υποχωρεί κατά 6,18% στα 68,175 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός με απώλειες 0,75% κυμαίνεται στα 5,521 δολάρια η ουγγιά.

Ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista, σημείωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία ενισχύουν τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο.

«Αυτή η δυναμική ενισχύεται από τις ανησυχίες ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει να πιέζει τον πληθωρισμό ανοδικά, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), να υιοθετήσουν πιο αυστηρή πολιτική. Αυτό, με τη σειρά του, στηρίζει το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων, επιβαρύνοντας το πολύτιμο μέταλλο», εξήγησε.

Οι αποδόσεις του benchmark 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ανέβηκαν κοντά σε οκτάμηνα υψηλά.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για τους διεθνείς αγοραστές, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του μετάλλου. Παρά το γεγονός ότι ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμα αντιπληθωριστικό μέσο, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν τη ζήτηση για αυτό το μέταλλο που δεν αποδίδει τόκους.

Στο πλαίσιο αυτό, το δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,12% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1545 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα χάνει οριακά 0,01% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,865 και το δολάριο ενισχύεται κατά 0,13% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3347.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ
Εμπορεύματα

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως
Εμπορεύματα

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent
Χρηματιστήρια

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση
Χρηματιστήρια

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

Πολιτική
01/07/2026 - 15:30

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Ακίνητα
01/07/2026 - 15:24

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/07/2026 - 15:23

FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:18

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Εργασιακά
01/07/2026 - 15:16

Βουλή: «Πράσινο φως» από την επιτροπή στο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Οικονομία
01/07/2026 - 15:04

Γραφείο Προϋπολογισμού:  Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης – «Κλειδί» οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
01/07/2026 - 15:04

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Νομίσματα
01/07/2026 - 15:04

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Πολιτική
01/07/2026 - 14:58

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 14:51

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/07/2026 - 14:48

Άδικος φόρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 14:35

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 14:26

Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
01/07/2026 - 14:25

Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 14:08

Κρήτη: Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Πολιτική
01/07/2026 - 14:05

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Πολιτική
01/07/2026 - 13:58

Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά

Οικονομία
01/07/2026 - 13:48

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:45

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ