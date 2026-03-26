Πετρέλαιο: Νέα άνοδος εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων από ΗΠΑ και Ιράν - Ασφαλές καταφύγιο το δολάριο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3% καθώς το Ιράν απορρίπτει απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την εξέταση της πρότασης για τερματισμό του πολέμου και παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ περί του αντιθέτου.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη (26/3), αφού το Ιράν υπέδειξε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξετάζεται από ανώτερους αξιωματούχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης το Brent καταγράφει άνοδο 3,40% στα 100,58 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate futures σημειώνει αύξηση 3,24% στα 93,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη ότι οι ανταλλαγές πληροφοριών μέσω διαμεσολαβητών δεν συνιστούν «διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με το Reuters.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα απορρίψει την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει θέσει τους δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι τελευταίες δηλώσεις ήρθαν ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για την κατάσταση των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και υπαινίχθηκε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αρνηθεί οποιεσδήποτε απευθείας συνομιλίες. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι απέσυρε προηγούμενες απειλές για πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν «με βάση το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε».

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities εκτιμούν ότι το τελευταίο σοκ στις τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να προκαλέσει επιθετική αντίδραση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν τον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων λόγω των υψηλών προσδοκιών για πληθωρισμό, η TD εκτιμά ότι η Fed θα παραμείνει σε «κατάσταση αναμονής», με την ηγεσία της να κλίνει προς περικοπές επιτοκίων αργότερα το 2026.

«Η Fed θα παραβλέψει το ενεργειακό σοκ» εφόσον οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού παραμείνουν σταθερές και οι δευτερογενείς επιπτώσεις περιορισμένες, προσθέτει η τράπεζα.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο – Μεγάλη πτώση για τα μέταλλα, ασφαλές καταφύγιο το δολάριο

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζουν μετά από μια εβδομάδα, περίπου, απωλειών, σημαντική αύξηση την Πέμπτη της τάξης του 3,406% και κινούμενα στα 54,615 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού σημειώνουν πτώση άνω του 2% την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού και οδηγώντας τους επενδυτές να αποκλείσουν στην πλειονότητά τους το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος.

Ως επακόλουθο, ο χρυσός χάνει 2,79% και διαμορφώθηκαν στα 4.478,50 δολάρια. Η τιμή spot του ασημιού υποχωρεί κατά 6,18% στα 68,175 δολάρια ανά ουγγιά και ο χαλκός με απώλειες 0,75% κυμαίνεται στα 5,521 δολάρια η ουγγιά.

Ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista, σημείωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία ενισχύουν τη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο.

«Αυτή η δυναμική ενισχύεται από τις ανησυχίες ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει να πιέζει τον πληθωρισμό ανοδικά, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), να υιοθετήσουν πιο αυστηρή πολιτική. Αυτό, με τη σειρά του, στηρίζει το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων, επιβαρύνοντας το πολύτιμο μέταλλο», εξήγησε.

Οι αποδόσεις του benchmark 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ανέβηκαν κοντά σε οκτάμηνα υψηλά.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό για τους διεθνείς αγοραστές, ενώ οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης του μετάλλου. Παρά το γεγονός ότι ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμα αντιπληθωριστικό μέσο, τα υψηλότερα επιτόκια μειώνουν τη ζήτηση για αυτό το μέταλλο που δεν αποδίδει τόκους.

Στο πλαίσιο αυτό, το δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,12% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1545 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα χάνει οριακά 0,01% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,865 και το δολάριο ενισχύεται κατά 0,13% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3347.