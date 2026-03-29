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Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για το θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ειδήσεις
19:03 - 29 Μαρ 2026

Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για το θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη των τριών οδηγών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς προχώρησαν οι αρχές, για το συμβάν που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα.  

Πρόκειται για τον οδηγό της νταλίκας, ο οποίος είναι τουρκικής καταγωγής, τον οδηγό του πρώτου επιβατικού οχήματος που φέρεται να προκάλεσε την αρχική εκτροπή, καθώς και τον ηλικιωμένο οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα.

Οι δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στην ημέρα ο οδηγός της νταλίκας θα αφεθεί ελεύθερος, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhf80ftwfh0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε υπό έντονη χαλαζόπτωση, η οποία φαίνεται να προκάλεσε ιδιαίτερα ολισθηρό οδόστρωμα.

Ειδικότερα, ένα μαύρο Ι.Χ. όχημα αρχικά εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στην αριστερή λωρίδα.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε όχημα της Εγνατίας Οδού για την παροχή βοήθειας. Ένας 54χρονος εργαζόμενος κατέβηκε στο οδόστρωμα προκειμένου να τοποθετήσει προειδοποιητικούς κώνους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Ωστόσο, στη συνέχεια κατέφθασε δεύτερο Ι.Χ., στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο οδηγός, λόγω της ολισθηρότητας, δεν κατάφερε να φρενάρει έγκαιρα, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει θανάσιμα τον υπάλληλο της Εγνατίας Οδού και έπειτα να προσκρούσει στη νταλίκα.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση έχασε τη ζωή της και η ηλικιωμένη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα ως συνοδηγός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhf6vpkzuui1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 16:45
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