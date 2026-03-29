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Διπλή τραγωδία στην Εγνατία Οδό - Πώς συνέβη το εργατικό δυστύχημα
Ειδήσεις
10:44 - 29 Μαρ 2026

Διπλή τραγωδία στην Εγνατία Οδό - Πώς συνέβη το εργατικό δυστύχημα

Reporter.gr Newsroom
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Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε. εκφράζει τα συλλυπητήρια του και τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό δύο ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη πλησίον του Α/Κ Δωδώνης επί της Εγνατίας οδού, ένας εκ των οποίων ήταν επί χρόνια συνάδελφός μας στον Ανάδοχο Λειτουργίας και Συντήρησης και βρισκόταν εν ώρα εργασίας.

Δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, δεδομένου ότι η διαχείριση του άξονα της Εγνατίας οδού έχει περιέλθει στον παραχωρησιούχο από 31/12/2025 και ως εκ τούτου, εμείς οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό Α έχουμε αποσυνδεθεί από την διαχείριση αυτού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό ένα ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα, πιθανώς λόγω χαλαζόπτωσης που καθιστούσε επικίνδυνο το οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο οδικής βοήθειας της Εγνατίας Οδού για να συνδράμει και κατά την άφιξη του συνεργείου, ένα δεύτερο όχημα παρέσυρε τον εργαζόμενο της εταιρείας, ο οποίος εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα και τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ νεκρός είναι και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον υπάλληλο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhf2lryb52ld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έφτασαν σε 15 λεπτά στο σημείο με τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Οι νεκροί καθώς και δύο ακόμα ελαφρά τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας». Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύονται τραυματισμένοι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, οι δύο οδηγοί των οχημάτων που ενεπλάκησαν στα τροχαία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhf0z3tsima1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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