Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 59χρονη γυναίκα - Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

Μια 59χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε μονοκατοικία στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας (30/3), αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν στο σπίτι, όπου αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σύμφωνα με το thestival.gr, η 59χρονη βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής για να διενεργήσει έρευνα και να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.