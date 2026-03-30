ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή
Ανακοινώσεις
18:41 - 30 Μαρ 2026

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα κέρδη μετά φόρων έφθασαν τα 8,27 εκατ. ευρώ από τα 2,72 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 205%. Η άνοδος της κερδοφορίας ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των κατηγοριών εσόδων του χαρτοφυλακίου ήτοι των κερδών από αποτίμηση, της πώλησης χρεογράφων και των προσόδων χαρτοφυλακίου. Η σημαντική αύξηση των πραγματοποιηθέντων κερδών δίνει αφενός τη δυνατότητα σημαντικά αυξημένου μερίσματος φέτος και αφετέρου την προοπτική διανομής μελλοντικών μερισμάτων.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

alpha-1_7d51d.jpg

Στο τέλος του 2025, το σύνολο του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στην ελληνική αγορά, με το 90,02% των επενδύσεων να αφορά εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το υπόλοιπο να κατανέμεται κυρίως σε μετρητά και money market funds.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου το 2025 έφτασε το 27,27%, με την εσωτερική λογιστική αξία (NAV) να διαμορφώνεται στα 38,17 εκατ. ευρώ ή 10,22 ευρώ ανά μετοχή στις 31.12.2025, ενώ η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στις 27 Μαρτίου 2026 διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τιμή κλεισίματος 7,70 ευρώ, καταγράφοντας discount 19,97%.

Πρόταση Διανομής Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 1.493.665,60 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 0,32 ευρώ που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά, το οποίο αποτελεί αύξηση 25%. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαρμοστεί αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Να σημειωθεί πώς το μέρισμα της Εταιρείας είναι αφορολόγητο.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ διατηρεί τη στρατηγική της για διανομή μερίσματος δύο φορές τον χρόνο, πρακτική που προτίθεται να συνεχίσει και το 2026, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Από το 2019 και μετά, η μερισματική απόδοση της Εταιρείας είναι κάθε χρόνο υψηλότερη από τη συνολική μερισματική απόδοση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ενώ ο στόχος είναι να συνεχιστεί αυτή η πολιτική στο μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 18:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Alpha Trust - 2025: Μια χρονιά ορόσημο επιβραβεύει τη συνέπεια
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Alpha Trust - 2025: Μια χρονιά ορόσημο επιβραβεύει τη συνέπεια

Alpha Trust Ανδρομέδα: Ισχυρή άνοδος κερδών και NAV στο γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Ανδρομέδα: Ισχυρή άνοδος κερδών και NAV στο γ’ τρίμηνο του 2025

ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Τιμή διάθεσης νέων μετοχών 7,33 € λόγω επανεπένδυσης μερίσματος με 1% έκπτωση
Αναλύσεις

ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Τιμή διάθεσης νέων μετοχών 7,33 € λόγω επανεπένδυσης μερίσματος με 1% έκπτωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ