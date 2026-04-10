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Το Θείο Δράμα κορυφώνεται: Η Ελλάδα «ακολούθησε» τον Επιτάφιο σε ατμόσφαιρα πένθους
Ειδήσεις
23:03 - 10 Απρ 2026

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται: Η Ελλάδα «ακολούθησε» τον Επιτάφιο σε ατμόσφαιρα πένθους

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας, η Μεγάλη Παρασκευή σηματοδότησε την κορύφωση του Θείου Δράματος, με χιλιάδες πιστούς σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και στην περιφορά του Επιταφίου.

Με κεντρικό σημείο τον στολισμένο Επιτάφιο, ναούς και μοναστήρια πλημμύρισαν από πιστούς που βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τη λειτουργική τελετή, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και πένθους, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί ημέρα απόλυτης περισυλλογής για τη Χριστιανοσύνη.

Σε ολόκληρη τη χώρα, οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα, ενώ οι πομπές των Επιταφίων ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση της Ακολουθίας, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας, της λύτρωσης και της προσμονής της Ανάστασης.

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου τελέστηκε με χοροστασία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

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Αμέσως μετά ακολούθησε η περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας, με τρεις στάσεις καθ’ οδόν για την ψαλμωδία των Εγκωμίων, μεταξύ των οποίων και στάση μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στη Σύρο, την περιφορά του Επιταφίου στα γραφικά σοκάκια του νησιού παρακολούθησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετέχοντας στο πένθιμο κλίμα της ημέρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhpp5215hdc1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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