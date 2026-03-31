Ένας οδηγός στη μουσική της Μεγάλης Εβδομάδας

Πληθαίνουν οι συναυλίες θρησκευτικής και λόγιας μουσικής ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, σε αίθουσες συναυλιών, ωδεία, μουσεία, αλλά και εκκλησίες. Συντάξαμε ένα μελωδικό οδικό χάρτη, με τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις μέρα με τη μέρα, μέχρι την Εβδομάδα των Παθών.

Όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, η λόγια μουσική, αυτή που με μια λέξη έχουμε μάθει να λέμε «κλασική», και ιδιαίτερα τα θρησκευτικά έργα της, έχουν την τιμητική τους. Οι σχετικές εκδηλώσεις πληθαίνουν, καταλαμβάνουν χώρους που υπερβαίνουν τις συνήθεις αίθουσες συναυλιών και δίνουν την ευκαιρία στον φιλόμουσο ακροατή να απολαύσει έργα που δύσκολα βρίσκουν τη θέση τους σε κάποιο συναυλιακό πρόγραμμα τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου.

Από τη μουσική του μπαρόκ μέχρι εκείνη του 21ου αιώνα

Αίθουσες συναυλιών, ωδείων, μουσείων, αλλά και εκκλησίες, ορθόδοξες και άλλων χριστιανικών ομολογιών, ανοίγουν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν από συμφωνικά σχήματα μέχρι χορωδίες, μονωδούς και σύνολα μουσικής δωματίου. Τα έργα που ερμηνεύουν, λόγω του θρησκευτικού τους χαρακτήρα, ανήκουν συνήθως στη μουσική της εποχής του μπαρόκ ή, ευρύτερα, στην αποκαλούμενη «παλαιά μουσική» – αν και από τις προτάσεις μας δεν λείπουν έργα συνθετών της εποχής του ρομαντισμού, ακόμη και του 20ού ή του 21ου αιώνα…

Καθώς η Μεγάλη Τετάρτη αποτελεί το απώτατο χρονικό όριο διοργάνωσης τέτοιου είδους εκδηλώσεων, οι πασχαλινές συναυλίες συγκεντρώνονται σε ένα σχετικά μικρό χρονικό άνυσμα, μιας μόνο εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε κάποιες μέρες, όπως θα δει ο αναγνώστης, να διοργανώνονται τόσες συναυλίες που να μην ξέρει ποια να πρωτοδιαλέξει. Γι’ αυτό όμως, ας πάρουμε τα πράματα μέρα τη μέρα…

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