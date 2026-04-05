Πασχαλινά bazaar και markets στην Αθήνα: Πού θα βρεις τα πιο ξεχωριστά δώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα

Καθώς το Πάσχα πλησιάζει και η πόλη μπαίνει σε ανοιξιάτικους ρυθμούς, τα πασχαλινά bazaar κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, προσφέροντας ιδέες για δώρα, λαμπάδες και μικρούς θησαυρούς. Από δημιουργικά street markets με χειροποίητες κατασκευές μέχρι φιλανθρωπικά bazaar που στηρίζουν σημαντικούς σκοπούς, οι επιλογές είναι πολλές για όσους θέλουν να κάνουν τις πασχαλινές αγορές τους διαφορετικά.

Μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πλατείες, πολιτιστικοί χώροι και αγορές της πόλης γεμίζουν με χρώματα, ανοιξιάτικη διάθεση και δημιουργίες και εμείς ετοιμαζόμαστε για μια βόλτα που συνδυάζει αγορές, προσφορά και ανοιξιάτικη διάθεση. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr