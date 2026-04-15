ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του
Ειδήσεις
14:17 - 15 Απρ 2026

Ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ συμμετείχε σε πρωινή σύσκεψη.

Στον Ευαγγελισμό ο κ. Μυλωνάκης έκανε αξονική τομογραφία και διαπιστώθηκε πως έχει ανεύρυσμα. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται "σοβαρή" και οι γιατροί δίνουν μάχη για να διαφύγει ο υφυπουργός τον κίνδυνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtl7q1c7ad5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι 53 ετών και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διασωληνώθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς έχει προκληθεί εγκεφαλική αιμορραγία. Σημειώνεται ότι λίγο πριν είχε εισαχθεί στο χειρουργείο, προκειμένου οι γιατροί να εμβολίσουν το ανεύρυσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtl6ydey25d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtlgzbzg1bl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ως «σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Στις 14.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4) εξέδωσαν το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhtom0kygnkx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 14:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα
Πολιτική

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης
Ειδήσεις

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Πολιτική

Βουλή: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας – Το ιατρικό ανακοινωθέν
Ειδήσεις

Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταβεί σε κέντρο αποκατάστασης της Γερμανίας – Το ιατρικό ανακοινωθέν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ