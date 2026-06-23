Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η Ουγγαρία μπλόκαρε ένα κρίσιμο διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Politico, οι δύο χώρες είχαν πετύχει σημαντική πρόοδο στις 15 Ιουνίου, όταν τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ορόσημο στην πορεία τους προς την Ένωση, καθώς η διαδικασία παρέμενε για χρόνια «παγωμένη» λόγω των αντιρρήσεων της Βουδαπέστης απέναντι στην ουκρανική υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας είναι πολιτικά συνδεδεμένες, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόοδος της μίας επηρεάζει άμεσα και την άλλη.

Το Κίεβο επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις, με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ταράς Κατσκά, να δηλώνει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι στόχος είναι να ανοίξουν και οι έξι διαπραγματευτικές ομάδες έως τα μέσα Ιουλίου.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα αυτό τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς η Ουγγαρία αντιτάχθηκε την Τρίτη στην αποστολή κοινής επιστολής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτυπώνει τη συλλογική θέση των 27 κρατών-μελών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουγγαρία ήταν η μοναδική χώρα που διαφώνησε, με αποτέλεσμα η διαδικασία να «παγώσει» προσωρινά και το θέμα να επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η στάση αυτή συνάδει με την επιφυλακτική προσέγγιση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ απέναντι στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Αν και δεν αντιτάχθηκε στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου, η κυβέρνησή του επέμεινε να αφαιρεθεί από τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες η φράση «το συντομότερο δυνατόν» που αφορούσε την ενταξιακή πορεία του Κιέβου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου, ο Μαγιάρ υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να ανοίξουν και οι έξι διαπραγματευτικές ομάδες ταυτόχρονα. Όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων — Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία – οι οποίες εργάζονται εδώ και χρόνια για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.