ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
Ειδήσεις
20:31 - 23 Ιουν 2026

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουγγαρία μπλόκαρε ένα κρίσιμο διαδικαστικό βήμα που απαιτείται για την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με το Politico, οι δύο χώρες είχαν πετύχει σημαντική πρόοδο στις 15 Ιουνίου, όταν τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ορόσημο στην πορεία τους προς την Ένωση, καθώς η διαδικασία παρέμενε για χρόνια «παγωμένη» λόγω των αντιρρήσεων της Βουδαπέστης απέναντι στην ουκρανική υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας είναι πολιτικά συνδεδεμένες, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόοδος της μίας επηρεάζει άμεσα και την άλλη.

Το Κίεβο επιδιώκει να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις, με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ταράς Κατσκά, να δηλώνει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι στόχος είναι να ανοίξουν και οι έξι διαπραγματευτικές ομάδες έως τα μέσα Ιουλίου.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα αυτό τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς η Ουγγαρία αντιτάχθηκε την Τρίτη στην αποστολή κοινής επιστολής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτυπώνει τη συλλογική θέση των 27 κρατών-μελών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουγγαρία ήταν η μοναδική χώρα που διαφώνησε, με αποτέλεσμα η διαδικασία να «παγώσει» προσωρινά και το θέμα να επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η στάση αυτή συνάδει με την επιφυλακτική προσέγγιση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ απέναντι στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Αν και δεν αντιτάχθηκε στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου, η κυβέρνησή του επέμεινε να αφαιρεθεί από τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες η φράση «το συντομότερο δυνατόν» που αφορούσε την ενταξιακή πορεία του Κιέβου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου, ο Μαγιάρ υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό να ανοίξουν και οι έξι διαπραγματευτικές ομάδες ταυτόχρονα. Όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων — Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία – οι οποίες εργάζονται εδώ και χρόνια για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν
Ειδήσεις

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί
Υγεία

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν
Ειδήσεις

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο
Ειδήσεις

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή
Ειδήσεις

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα
Ειδήσεις

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ