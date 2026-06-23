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Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης
Ειδήσεις
18:47 - 23 Ιουν 2026

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Reporter.gr Newsroom
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Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2026-2027. 

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο, μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Επιπλέον, ενισχύονται σημαντικά οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, την καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την προσαρμογή του σχολικού δικτύου στις σύγχρονες δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με σχέδιο, ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η αναβάθμιση σχολείων που παρουσιάζουν αυξημένη μαθητική δυναμική και η προσαρμογή του δικτύου όπου παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η δημιουργία νέων δομών και η αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες μάθησης και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού.

Στόχος μας είναι κάθε μαθητής/τρια, σε κάθε γωνιά της χώρας, να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα του δίνει τα εφόδια για να προοδεύσει και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του

Οι παρεμβάσεις αφορούν και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  • Ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας-Κυκλάδες
  • Προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία, λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών/-τριών
  • Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται
  • Συγχωνεύονται 12 Δημοτικά Σχολεία και θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών σε καθένα από τα σχολεία που συγχωνεύονται
  • Υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία, λόγω μείωσης του αριθμού φοίτησης μαθητών/-τριών
  • Καταργούνται 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά Σχολεία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  • Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες:
  • Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα-Έβρος
  • 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού με έδρα το Καματερό-Γ’ Αθήνα
  • Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού με έδρα τον Αλμυρό-Μαγνησία
  • 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης με έδρα την Πολίχνη-Δυτική Θεσσαλονίκη
  • Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα το Ασήμι-Ηράκλειο
  • Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα τον Πλακιά-Ρέθυμνο
  • Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου με έδρα την Παστίδα-Δωδεκάνησα
  • Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου με έδρα τη Νάξο-Κυκλάδες
  • 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορειό-Κυκλάδες
  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Ηρωική Πόλη Νάουσας-Ημαθία
  • Ιδρύονται Λυκειακές τάξεις στις κάτωθι σχολικές μονάδες, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ίδιο τύπο σχολείου:
  • Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου- Λέσβος
  • Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας-Θεσπρωτία
  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας- Αργολίδα
  • Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου-Κορινθία

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση:

  • Ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:
  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών-Ροδόπης
  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου- Μαγνησίας
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου-Δυτική Θεσσαλονίκη
  • 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου-Ρέθυμνο
  • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου- Δωδεκάνησα
  • Προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ από την ίδρυσή τους.
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