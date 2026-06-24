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Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν
Ειδήσεις
00:16 - 24 Ιουν 2026

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερουσία ψήφισε την Τρίτη το βράδυ υπέρ του περιορισμού της δυνατότητας του Ντόναλντ Τραμπ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αφού τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς, μία εβδομάδα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης με το Ιράν.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γερουσία το απόγευμα της Τρίτης με ψήφους 50 έναντι 48. Καλεί τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τις εχθροπραξίες κατά του Ιράν, εκτός εάν υπάρξει ρητή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο, με εξαίρεση περιπτώσεις άμυνας των ΗΠΑ, συμμάχου ή εταίρου έναντι «επικείμενης επίθεσης». Το ψήφισμα, που είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά αποτελεί την πρώτη φορά που και τα δύο σώματα του Κογκρέσου εγκρίνουν το ίδιο μέτρο με στόχο τον περιορισμό της εξουσίας του Τραμπ να διεξάγει πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι γερουσιαστές Μπιλ Κάσιντι (Λουιζιάνα), Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Λίζα Μερκόφσκι (Αλάσκα) και Ραντ Πολ (Κεντάκι), μαζί με σχεδόν όλους τους Δημοκρατικούς, ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος. Ο Μιτς Μακόνελ, που νοσηλεύεται, απουσίαζε από την ψηφοφορία, όπως και ο Ντέιβ Μακόρμικ. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια ψήφισε κατά.

«Αυτός ο πόλεμος θα καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας ως μία από τις χειρότερες επιλογές εξωτερικής πολιτικής που έκανε ποτέ η Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Ρις από το Άινταχο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είχε καλέσει τους συναδέλφους του να καταψηφίσουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν θα δώσει σημασία στο ψήφισμα, αλλά το Ιράν θα το λάβει σοβαρά υπόψη.

«Αν περάσει αυτό, οι Ιρανοί απλώς θα σηκωθούν και θα φύγουν από τις διαπραγματεύσεις. Θα πουν ότι όλα τελείωσαν», προειδοποίησε ο Ρις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει το ίδιο ψήφισμα στις 3 Ιουνίου με ψήφους 215 έναντι 208, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να στηρίζουν επίσης τους Δημοκρατικούς.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν μπλοκάρει παρόμοια ψηφίσματα σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες απέναντι στο Ιράν τους προηγούμενους μήνες, απορρίπτοντάς τα οκτώ φορές από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις ότι η υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών προς τη διαχείριση του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ εξασθενεί, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την εύθραυστη πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τη δημιουργία προϋποθέσεων για παρατεταμένες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

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