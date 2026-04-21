«Όμηρος» των εξελίξεων στο Ιράν το XA - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Αρκετές εναλλαγές προσήμων στην συνεδρίαση του Euronext Athens την Τρίτη (21/4), με τον ΓΔ να ψάχνει κατεύθυνση εν μέσω αντικρουόμενων ειδήσεων αναφορικά με τις συζητήσεις για πιθανή παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Έτσι, κατέληξε τελικά στις 2260 μονάδες +0.04%, με τον τζίρο σχετικά περιορισμένο στα 182 εκατ. ευρώ.

Σχετική ισορροπία ανοδικών / καθοδικών τόσο στον FTSE (12/12) όσο και στο σύνολο τις αγοράς (75/57), με τα διυλιστήρια να αντιδρούν από το πτωτικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας, με τα ΕΛΠΕ +1.9% και την ΜΟΗ +2.4%, ανοδικά και ο ΟΤΕ +2.4% κοντά σε υψηλά 15ετίας με το support και της Morgan Stanley με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 20,70.

Νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 41,30 πάντα με την αύρα της Santander με χαμηλότερο κλείσιμο στο -0.25%, ανοδικά η ΕΛΧΑ +1.6%, ΕΥΔΑΠ +1.9%, ΤΙΤΑΝ +1.3% και ΔΑΑ +0.6%.

Καλή εικόνα στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +0.5%) με ΕΤΕ +0.7%, ΑΛΦΑ +0.5%, ΕΥΡΩΒ +1.2% να ξεχωρίζουν ανοδικά και OPTIMA -0.65% καθοδικά.

Υποχώρηση για την βαρύνουσα ΕΕΕ -2.4%, νέες απώλειες για την METLEN -1.6% εξαιτίας των νέων short positions που άνοιξαν από ξένα funds και εν μέσω καθημερινών αγορών από τον βασικό μέτοχο Ευ. Μυτιληναίο, χαμηλότερες τιμές και σε ΣΑΡ -0.9%, CENER -0.4%, ΜΠΕΛΑ -1.6%.

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση υπεραπόδοσης για την μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.5%) με σειρά μετοχών να ξεχωρίζουν όπως η CREDIA +3.6%, INTKA +2.3%, AΔΜΗΕ +2.3%, ΟΤΟΕΛ +1.2% και κυρίως ΠΛΑΘ +3.6% με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τα αποτελέσματα έτους που ανακοίνωσε η εισηγμένη, απώλειες στο κλείσιμο για την ΚΡΙ -1.7% από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα και εν αναμονή των δικών της μεγεθών με πληροφορίες να κάνουν λόγο για επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, όπως και η BYLOT +0.7% σε υψηλά τριμήνου.

Χαμηλότερη η ζήτηση στην μικρή κεφαλαιοποίηση με θετικό κλείσιμο στην ΙΝΛΙΦ +1.5% και λόγω κερδοφορίας, υποχώρηση σε ΥΚΝΟΤ -2.4%, ΦΑΙΣ -1.1%.

Στο γενικότερο πλαίσιο οι αγορές – και εννοείται το ΕΑ – είναι όμηροι των εξελίξεων στα στενά του Ορμούζ από όπου περνάει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την ψυχολογία να αλλάζει ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα κάτι που ικανοποιεί αποκλειστικά τους traders και προβληματίζει τους long επενδυτές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης