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Θρίλερ με εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο: «Δεν έχει ξαναφύγει ποτέ από τα παιδιά της»
Ειδήσεις
17:58 - 21 Απρ 2026

Θρίλερ με εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο: «Δεν έχει ξαναφύγει ποτέ από τα παιδιά της»

Reporter.gr Newsroom
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Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένειά της. Δύο 24ωρα από την στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι έρευνες στις Αρχάνες όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα από το κινητό της, είναι συνεχείς.

Το κουβάρι της υπόθεσης περιπλέκει το γεγονός πως χθες, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, μετά από καταγγελία της γυναίκας για εξύβριση. Μπορεί η εξαφάνιση να σχετίζεται με αυτήν την πτυχή; Οι Αρχές δεν αποκλείουν για την ώρα τίποτα.

Με drone και περιπολίες, προσπαθούν να εντοπίσουν ένα σημάδι ζωής της αγνοούμενης, ένα ίχνος που θα οδηγήσει τα επόμενα βήματά τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhywnga5y9e9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το χρονικό των εξελίξεων

Η 43χρονη φέρεται, σύμφωνα με το Mega, να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Από τις Δάφνες Ηρακλείου κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της.

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», λέει ο γιος της.

«Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω», τονίζει ο αδερφός της γυναίκας.

Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Και συνέχισε ο γιος της 43χρονης: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhywrwylf3pd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι συνέβη στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη; Πώς χάθηκαν τα ίχνη της και τι μπορεί να κρύβει η μυστηριώδης εξαφάνισή της; Οι δικοί της άνθρωποι επαναλαμβάνουν πως η ίδια δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα έφερνε ποτέ τα παιδιά της σε μία τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση:

«Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο», λέει ο γιος της.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε και Missing Alert, όμως για την ώρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhywx29hf1o9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι έρευνες συνεχίζονται, η αγωνία των δικών της ανθρώπων κορυφώνεται, με μία σειρά από μαρτυρίες για την γυναίκα να αξιολογούνται με προσοχή.

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