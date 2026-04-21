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ΔΑΑ: Ανακοίνωσε τελικό μέρισμα €0,662 το 2025
Ανακοινώσεις
17:40 - 21 Απρ 2026

ΔΑΑ: Ανακοίνωσε τελικό μέρισμα €0,662 το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. ανακοίνωσε την Τρίτη (21/4) τελικό μέρισμα €0,662 ανά μετοχή για το 2025, δίνοντας στους μετόχους δυνατότητα μερικής επανεπένδυσης και καταβολής υπολοίπου σε μετρητά.

Η ανακοίνωση

«Η Εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 20.04.2026 ανακοίνωσης αναφορικά με την καταβολή μερίσματος ποσού €0,6618 ανά μετοχή από τα διανεμητέα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά (το «Μέρισμα») και την αποκοπή του δικαιώματος Μερίσματος, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ποσό του Μερίσματος ανά μετοχή, κατόπιν προσαύξησης με το ποσό του Μερίσματος που αντιστοιχεί στις 111.501 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, ισούται με €0,6620505056 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή, ενώ το καθαρό ποσό προς διάθεση λαμβάνοντας υπόψιν το φόρο παρακράτησης ισούται με €0,6289479803 ανά μετοχή.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε νέες μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,3230557591 ανά μετοχή (μεικτό ποσό) ή €0,3069029711 ανά μετοχή (καθαρό ποσό), ενώ το υπόλοιπο ποσό του Μερίσματος ανά μετοχή, ήτοι €0,3389947465 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή ή €0.3220450091 (καθαρό ποσό) ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος».

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