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Βανς ή Ρούμπιο το ’28; Τα δεδομένα στην κούρσα του διαδόχου του Τραμπ
Ειδήσεις
10:00 - 25 Απρ 2026

Βανς ή Ρούμπιο το ’28; Τα δεδομένα στην κούρσα του διαδόχου του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο άτυπος ανταγωνισμός ανάμεσα στον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο ως πιθανούς διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2028 είναι ήδη ενεργός και απασχολεί προσωπικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος το 2028 και αναζητά τον πιο ικανό συνεχιστή του MAGA, που θα καταφέρει βέβαια να πείσει και τους Ρεπουμπλικανούς να τον στηρίξουν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχει με δωρητές και συνεργάτες ο Τραμπ, ζητά συχνά τη γνώμη τους για τους δύο πολιτικούς, συγκρίνοντάς τους ως προς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Αν και οι εκλογές απέχουν ακόμη χρόνια, ο Τραμπ φαίνεται να αναζητά τον “κληρονόμο” του κινήματος MAGA. Τον τελευταίο καιρό δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Ρούμπιο, τον οποίο θεωρεί εκλέξιμο και ικανό, ενώ τον συμβουλεύεται συχνά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η επιλογή διαδόχου θα επηρεάσει βαθιά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη μελλοντική κατεύθυνση του συντηρητικού κινήματος: ο Βανς εκφράζει πιο λαϊκιστικές και λιγότερο παρεμβατικές θέσεις στην εξωτερική πολιτική, ενώ ο Ρούμπιο αντιπροσωπεύει μια πιο “σκληρή” και παραδοσιακή προσέγγιση.

Παρά τον ανταγωνισμό, οι δύο άνδρες δηλώνουν φίλοι και ο Ρούμπιο έχει πει ότι δεν θα στραφεί εναντίον του Βανς, ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα αν κατέβει υποψήφιος. Ωστόσο, ο Τραμπ φαίνεται να ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ τους, δημιουργώντας εντάσεις και καχυποψία στους κύκλους υποστηρικτών τους.

Δύο “στρατόπεδα” αρχίζουν να διαμορφώνονται: ο Βανς έχει τη στήριξη του γιου του Τραμπ και σημαντικών μορφών του MAGA, καθώς και ισχυρή χρηματοδότηση. Από την άλλη, ο Ρούμπιο διατηρεί ισχυρά δίκτυα στη Φλόριντα, μεταξύ δωρητών και ισπανόφωνων Ρεπουμπλικανών. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για τη σχέση του Βανς με τον σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, όπως η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν και η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, έχουν ενισχύσει τον ρόλο του Ρούμπιο, που βρέθηκε δίπλα στον Τραμπ σε κρίσιμες στιγμές. Ο Βανς συμμετείχε εξ αποστάσεως και κράτησε χαμηλό προφίλ αρχικά, αν και υποστήριξε την επιχείρηση με επιφυλάξεις για μακροχρόνιο πόλεμο.

Οι δύο πολιτικοί διαφέρουν και στο ύφος: ο Βανς εμφανίζεται πιο επιθετικός, ενώ ο Ρούμπιο πιο μετρημένος και διπλωματικός. Αυτές οι διαφορές φάνηκαν και στις ομιλίες τους στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ζητά τη γνώμη του Ρούμπιο και για θέματα πέρα από τις αρμοδιότητές του και συνεργάζονται σε σχέδια εξωτερικής πολιτικής, όπως η αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Παράλληλα, φαίνεται να εκτιμά την τηλεοπτική παρουσία και τη δημόσια εικόνα του Ρούμπιο.

Ωστόσο, δεν έχει απορρίψει τον Βανς, ούτε έχει πάρει οριστική απόφαση. Αντιμετωπίζει τη σύγκριση περισσότερο ως “παιχνίδι” και έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κατέβουν μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο—κάτι που θεωρείται δύσκολο.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του Βανς: αν βοηθήσει το κόμμα να πετύχει καλά αποτελέσματα, θα ενισχύσει τη θέση του· αν όχι, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για άλλους υποψηφίους. Παράλληλα, και άλλοι Ρεπουμπλικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο υποψηφιότητας.

Ηεπιλογή διαδόχου είναι, πάντως, από τις σημαντικότερες πολιτικές αποφάσεις που απασχολούν τον Τραμπ, αν και αποφεύγει να μιλά δημόσια για το 2028 για να μη θεωρηθεί “απερχόμενος”. Συνολικά, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τον ανταγωνισμό μεταξύ Βανς και Ρούμπιο να διαμορφώνει ήδη τις ισορροπίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/04/2026 - 00:30
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