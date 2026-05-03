Φαραντούρης: Αποτέλεσμα συγκλίσεων στο πεδίο η ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ 

Ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης εξήγησε σήμερα (3/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε τους πολιτικούς και προγραμματικούς λόγους που τον οδήγησαν να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η απόφασή του δεν ήταν συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας συνεργασίας και κοινών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ένταξή του στο κόμμα, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας διαρκούς σύμπλευσης σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 15 κοινές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες με στελέχη και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα, εστιάζοντας σε θέματα όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η δράση των επενδυτικών κεφαλαίων, η προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, η εξωτερική πολιτική, το στεγαστικό πρόβλημα και ο αγροτικός τομέας.

Κατά τον ίδιο, όταν διαπιστώνεται ουσιαστική σύγκλιση θέσεων και δράσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις όχι μόνο για συνεργασία αλλά και για κοινή κομματική πορεία. Υπογράμμισε ότι αυτή η λογική καθοδηγεί τη δική του πολιτική στάση που τον οδήγησε και στη συγκεκριμένη επιλογή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μετακίνηση από άλλο κόμμα, επισημαίνοντας πως μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε για πάνω από πέντε μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Όπως ανέφερε, δεν εγκατέλειψε κάποιο πολιτικό φορέα για να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προχώρησε σε μια νέα επιλογή έπειτα από περίοδο ανεξαρτησίας και πολιτικής ωρίμανσης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια, επισημαίνοντας ότι χαίρει ευρείας εκτίμησης στις Βρυξέλλες.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα με εμπειρία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που, όπως είπε, του προσδίδει κύρος και σημαντική τεχνογνωσία. Πρόσθεσε ότι η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά επεκτείνεται συνολικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπου η παρουσία και το έργο του εξακολουθούν να αναγνωρίζονται θετικά, ιδίως σε επιτροπές όπως αυτές της Ασφάλειας και Άμυνας και του Προϋπολογισμού.

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι διαχρονικά στηρίζει τη σύγκλιση των δημοκρατικών δυνάμεων έναντι της αντιπαράθεσης. Όπως δήλωσε, από την αρχή της πολιτικής του πορείας έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας και της ενότητας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Αναγνώρισε ότι αυτή η προοπτική δεν υλοποιήθηκε κατά την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι σήμερα οι συνθήκες είναι πιο ώριμες, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως βασικός εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όποιος αναζητά έναν αξιόπιστο και συγκροτημένο φορέα στο χώρο της δημοκρατικής παράταξης, δύσκολα μπορεί να εντοπίσει άλλον πέρα από το ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας στην κριτική περί διαδοχικών κομματικών επιλογών, δήλωσε κατηγορηματικά ότι έχει υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος, στο οποίο εντάχθηκε το 2023, όταν αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί ενεργά στην πολιτική. Πριν από αυτό, είχε διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο βίο, συνεργαζόμενος με ανεξάρτητους θεσμούς και αρχές, ενώ είχε εκπροσωπήσει τη χώρα σε σημαντικές διεθνείς και δικαστικές υποθέσεις ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, συχνά χωρίς αμοιβή.

Σχετικά με την υπόθεση που οδήγησε στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, θεσμικών εκπροσώπων και της πρώην προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού. Όπως εξήγησε, την υποδέχθηκε με βάση το θεσμικό της ρόλο και, όταν ρωτήθηκε για πιθανή πολιτική της συμμετοχή, περιορίστηκε να επισημάνει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή.

Διευκρίνισε ότι ο ίδιος είχε εξαρχής καταστήσει σαφές πως δεν θα είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα στις εθνικές εκλογές, καθώς σκοπεύει να παραμείνει ευρωβουλευτής και να συνεχίσει το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως ανέφερε, αυτή παραμένει η βασική του επιδίωξη και για το μέλλον, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι και ο κ. Ανδρουλάκης αναγνωρίζει τη σημασία της δουλειάς που επιτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω και της δικής του εμπειρίας στους θεσμούς της ΕΕ.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι υπάρχει κοινή αντίληψη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ως προς την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών, ώστε να προκύπτει ουσιαστικό πολιτικό έργο και απτά αποτελέσματα τόσο σε πολιτικό όσο και σε εκλογικό επίπεδο.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι ο βασικός στόχος δεν είναι απλώς η εκλογική επιτυχία, αλλά η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές λύσεις και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα υπέρ της ενότητας του προοδευτικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερματισμός των δημοκρατικών δυνάμεων λειτουργεί ανασταλτικά και ότι η συγκρότηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου πόλου -τον οποίο ταυτίζει με το ΠΑΣΟΚ- αποτελεί προϋπόθεση για μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή.

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