Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Το πλήρες πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οπότε οι μαθητές θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους. Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο βασικός κύκλος των μαθημάτων με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και ακολουθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα μαθήματα ειδικότητας διεξάγονται στο διάστημα από 4 έως 15 Ιουνίου.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών σχολείων, τόσο στα ΓΕΛ όσο και στα ΕΠΑΛ.

Ως προς τη διαδικασία, η έναρξη των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Για όσα μαθήματα ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να γίνεται μέχρι τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρεις ώρες. Εξαιρέσεις αποτελούν τα ειδικά μαθήματα: οι ξένες γλώσσες εξετάζονται επίσης σε τρίωρη διάρκεια, τα μαθήματα σχεδίου (ελεύθερο και γραμμικό) διαρκούν έξι ώρες, ενώ για τα μουσικά μαθήματα προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις - η «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο και η «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» συνολικά 3 ώρες και 30 λεπτά.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ περιλαμβάνει:

29 Μαΐου: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Για τα ΕΠΑΛ:

30 Μαΐου: Νέα Ελληνικά

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4–15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας, όπως Ανατομία-Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός, Ναυσιπλοΐα, Ψηφιακά Συστήματα και άλλα.

Τα ειδικά και μουσικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου, με έναρξη από τα Αγγλικά και ολοκλήρωση με τα Ισπανικά.

Τέλος, για τους υποψηφίους που στοχεύουν σε Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.