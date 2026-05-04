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Δομική Κρήτης: Εκτόξευση τζίρου κατά 15,7% το 2025 στα €18,03 εκατ.
Ανακοινώσεις
17:42 - 04 Μάι 2026

Δομική Κρήτης: Εκτόξευση τζίρου κατά 15,7% το 2025 στα €18,03 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία κατέγραψε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,7%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε €18,03 εκατ. έναντι €15,58 εκατ. το 2024. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην ανάληψη νέων έργων και στην επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων συμβάσεων, με αποτέλεσμα υψηλότερο ρυθμό τιμολόγησης εντός της χρήσης.

Κερδοφορία

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,18 εκατ. έναντι €1,58 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση, κυρίως λόγω της συγκυρίας του αυξημένου κόστους υλικών.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,40 εκατ. έναντι €0,39 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παραμένοντας σε σταθερό επίπεδο, παρά τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η διατήρηση της κερδοφορίας υποστηρίχθηκε από τη μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους και τη βελτιωμένη διαχείριση του δανεισμού.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €0,30 εκατ. έναντι €0,25 εκατ. το 2024.

Ισολογισμός & Ρευστότητα

Η Εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €4,26 εκατ. από €0,92 εκατ. το 2024, ως αποτέλεσμα ισχυρών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά €1,46 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε σημαντικά σε €1,10 εκατ. από €5,91 εκατ. την προηγούμενη χρήση, καταδεικνύοντας ουσιαστική απομόχλευση. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €5,15 εκατ. έναντι αρνητικών ροών €0,37 εκατ. το 2024.

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Συμβάσεων

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Εταιρείας αυξήθηκε σε €62,2 εκατ. την 31.12.2025, παρέχοντας δυνατότητα αυξημένων εσόδων για τις επόμενες χρήσης.

Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Η καθαρή θέση της Εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε €13,84 εκατ. έναντι €13,54 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε σημαντικά σε 7,9% από 43,7%, αντανακλώντας τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της Εταιρείας.

Συμπέρασμα

Η χρήση 2025 χαρακτηρίζεται από ισχυρή αύξηση εσόδων, σημαντική ενίσχυση ταμειακών ροών και ουσιαστική απομόχλευση, παρά την πίεση στα λειτουργικά περιθώρια λόγω της συγκυριακής αύξησης του κόστους των υλικών. Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης, αξιοποιώντας το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων και στοχεύοντας στη σημαντική αύξηση του.

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