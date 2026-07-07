Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ξεκίνησε η υποβολή Μηχανογραφικού – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Από σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 από τα Γενικά (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι εισέρχονται χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν αποκτήσει από το σχολείο τους. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Η διαδικασία υποβολής

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν προσωρινά το μηχανογραφικό τους, να αποθηκεύουν τις επιλογές τους και να πραγματοποιούν όσες αλλαγές επιθυμούν μέχρι την οριστική υποβολή. Μετά την οριστικοποίηση, το δελτίο αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή καμία τροποποίηση.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η προθεσμία ολοκληρώνεται αποκλειστικά στις 16 Ιουλίου 2026 και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή ούτε η οριστικοποίηση ούτε η αλλαγή των προτιμήσεων.

Τι ισχύει για τους κωδικούς ασφαλείας

Όσοι υποψήφιοι δεν απέκτησαν εγκαίρως προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, καθώς και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Οι υποψήφιοι που έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να απευθυνθούν στη σχολική μονάδα είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την έκδοση του password, να δημιουργήσουν νέο κωδικό μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο σχολείο.

Δήλωση σχολών και σειρά προτίμησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν – ακόμη και όλα όσα εμφανίζονται στο μηχανογραφικό τους – αρκεί να ανήκουν στο Επιστημονικό Πεδίο που αντιστοιχεί στην Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκαν.

Η σειρά προτίμησης είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς κάθε υποψήφιος εισάγεται στη σχολή με την υψηλότερη προτίμηση στην οποία συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η σειρά δήλωσης να αποτυπώνει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι εκτιμήσεις που βασίζονται στις περσινές βάσεις ή στα συνολικά μόρια.

Παράλληλα, η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από το 1, χωρίς κενά ή επαναλήψεις.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής

Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει επιτύχει:

την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) των ειδικών ή μουσικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών, όπου απαιτείται,

την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής της σχολής ή του τμήματος,

ενώ η τελική κατάταξη καθορίζεται από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει, σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές βαρύτητας.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να εισαχθούν σε σχολή που δεν έχουν συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό τους.

Χρήσιμες οδηγίες

Το Υπουργείο Παιδείας προτρέπει τους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους, ώστε να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή αντίγραφο των τελικών επιλογών τους.

Παράλληλα, συστήνεται να μην περιορίζονται αποκλειστικά στις περσινές βάσεις ή στον αριθμό των μορίων τους, αλλά να εξετάσουν προσεκτικά και εναλλακτικές σχολές που προσφέρουν σημαντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Υποστήριξη από τα σχολεία

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή ακόμη και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα λειτουργούν κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας και στις ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο.

Τι ισχύει για τις ΣΑΕΚ

Δικαίωμα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού έχουν όλοι οι τελειόφοιτοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2025-2026.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 χρησιμοποιούν τον ήδη υπάρχοντα προσωπικό κωδικό ασφαλείας, ενώ οι τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέο κωδικό στο σχολείο τους προκειμένου να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Τέλος, όσοι έχουν παραπεμφθεί στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας και θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων.