ΔΣΑ: Στο Στρασβούργο η υπόθεση υποκλοπών - «Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης» και αιχμές για Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του προεδρείου του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο, σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπογράμμισε ότι το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζει κοινή θέση απέναντι στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι και οι τρεις προτάσεις που τέθηκαν προς ψήφιση κατέληγαν στην ανάγκη συνέχισης της έρευνας. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή αποτυπώνει την ενότητα του δικηγορικού σώματος και την κοινή εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

Ο ίδιος τόνισε ότι η απόφαση για διατήρηση της δικογραφίας στο αρχείο έρχεται σε αντίθεση, κατά την άποψη του ΔΣΑ, με θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, το ποινικό δόγμα και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα, καθώς ο ίδιος εισαγγελικός λειτουργός που είχε εποπτεύσει την ΕΥΠ κατά την κρίσιμη περίοδο φέρεται να χειρίστηκε και την υπόθεση, χωρίς να απέχει από αυτήν.

Ο ΔΣΑ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναδείξει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Νίκο Αλιβιζάτο, υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ευδοκίμησης μιας τέτοιας προσφυγής, βάσει της πρόσφατης ευρωπαϊκής νομολογίας. Όπως σημείωσε, η προθεσμία για προσφυγή στο ΕΔΔΑ είναι τέσσερις μήνες.

Η αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, έκανε λόγο για «πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης» στην υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι πλήττονται θεμελιώδεις δημοκρατικοί θεσμοί.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Αντώνης Ρουπακιώτης, έθεσε ζήτημα θεσμικών αλλαγών, προτείνοντας τροποποιήσεις στον τρόπο επιλογής των ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων και στη συγκρότηση των αρμοδίων δικαστικών οργάνων, με μεγαλύτερη συμμετοχή πέραν των δικαστών και εισαγγελέων.

Ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης, σε γραπτή του τοποθέτηση, υπογράμμισε ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν θεσμικό ρόλο υπεράσπισης του κράτους δικαίου και λειτουργούν ως εγγυητές του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, επισήμανε ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα κρίνει πως η απουσία αποτελεσματικού και ανεξάρτητου δικαστικού ελέγχου σε υποθέσεις παρακολούθησης συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, που αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Όπως πρόσθεσε, οι παράνομες υποκλοπές δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών αποτελούν ζήτημα μείζονος δημοκρατικής σημασίας, ενώ το Στρασβούργο απαιτεί από τα κράτη πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο γενικός γραμματέας του ΔΣΑ, Κώστας Καρέτσος.