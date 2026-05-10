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Εντυπωσιακό airshow στον Φλοίσβο: Χιλιάδες θεατές για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας
Ειδήσεις
20:18 - 10 Μάι 2026

Εντυπωσιακό airshow στον Φλοίσβο: Χιλιάδες θεατές για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

Reporter.gr Newsroom
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Με εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις και μεγάλη συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή, στον Φλοίσβο ο εορτασμός για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην παραλιακή ζώνη μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όπου χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το αεροπορικό θέαμα που διοργανώθηκε με ανοιχτή πρόσβαση για το κοινό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dif5e93ia4bl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο airshow συμμετείχαν σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν επιδείξεις πάνω από τον Σαρωνικό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους θεατές που κατέκλυσαν την περιοχή από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η διοργάνωση είχε στόχο να αναδείξει τη διαχρονική συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην άμυνα και την ιστορία της χώρας, παρουσιάζοντας παράλληλα την εξέλιξη των ελληνικών αεροπορικών μέσων μέσα στις δεκαετίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dif3tuhgtirl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ατμόσφαιρα στον Φλοίσβο ήταν γιορτινή, με οικογένειες, νέους και φίλους της αεροπορίας να παρακολουθούν τις πτήσεις και τους ελιγμούς των αεροσκαφών, σε μια εκδήλωση που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον φετινό εορτασμό της επετείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/05/2026 - 22:11
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