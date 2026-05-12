Γερμανία: Αξιόπιστο το ηλεκτρικό δίκτυο - Πίεση στις υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι διακοπές ηλεκτροδότησης ενδέχεται να γίνουν συχνότερες σε πολλές χώρες τα επόμενα χρόνια. Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα μιας νέας μελέτης του EconPol Europe.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη εξετάζει τις διακοπές ρεύματος στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές κατά την περίοδο 2013–2023 σε πέντε χώρες: τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Κίνα και το Μεξικό.

«Η Γερμανία διαθέτει ένα σχετικά αξιόπιστο ηλεκτρικό δίκτυο, όμως τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καύσωνες θα ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις υποδομές και εδώ», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Jacqueline Adelowo.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη, ο αριθμός των μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος στη Γερμανία είναι χαμηλότερος τον χειμώνα και αυξάνεται σημαντικά μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Τον Δεκέμβριο κάθε έτους από το 2013 έως το 2023 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 3.616 μη προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τον Ιούλιο, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 53%, φτάνοντας τα 5.546 περιστατικά. Ωστόσο, δεν επηρεάζουν απαραίτητα όλα αυτά τα περιστατικά μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.

Κατά τη διάρκεια της ανεμοθύελλας Niklas στις 31 Μαρτίου 2015, καταγράφηκαν 1.887 διακοπές μέσα σε μία μόνο ημέρα - αριθμός ρεκόρ για την εξεταζόμενη περίοδο.

«Η ακραία ζέστη, οι καταιγίδες και οι σφοδροί άνεμοι το καλοκαίρι επιβαρύνουν αισθητά το γερμανικό σύστημα ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, σε σύγκριση με τη Βραζιλία ή το Μεξικό, οι διακοπές ρεύματος στη Γερμανία είναι πολύ πιο σπάνιες σε απόλυτους αριθμούς», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Filippo Pavanello.

Κατά μέσο όρο, οι μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στη Γερμανία διαρκούσαν μεταξύ 1,5 και 2 ωρών. Μόνο στο 1% των περιστατικών η διακοπή διήρκεσε περισσότερο από 18 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε συγκριτικά καλή θέση: στην Κίνα, πολλές διακοπές διαρκούσαν περισσότερο από έξι ώρες και, σε ακραίες περιπτώσεις, η ηλεκτροδότηση δεν ήταν διαθέσιμη για έως και 73 ώρες.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συνεχιζόμενη ενοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά γενικά τον εφοδιασμό της Γερμανίας πιο ανθεκτικό, καθώς οι πόροι διαφορετικών χωρών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξισορρόπηση ανισορροπιών. Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο κίνδυνος αλυσιδωτών βλαβών, όταν οι διαταραχές εξαπλώνονται γρήγορα πέρα από τα σύνορα. Γι’ αυτό τον λόγο, πέρα από την επέκταση των δικτύων, απαιτούνται επίσης συντονισμένη διακυβέρνηση και κοινά επιχειρησιακά πρωτόκολλα.

Η μελέτη βασίζεται σε ημερήσια δεδομένα για διακοπές ηλεκτροδότησης σε δίκτυα διανομής από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γερμανία και το Μεξικό για την περίοδο 2013-2023. Τα δεδομένα προέρχονται από ρυθμιστικές αρχές και διαχειριστές συστημάτων διανομής. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το χρόνο των διακοπών, το αν η διακοπή ήταν προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη, καθώς και τις αιτίες της διακοπής.