Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Τρία 24ωρα μετά την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε κατάσταση αναμονής και ανησυχίας, καθώς δεν έχει ακόμη υπάρξει επίσημη εκτίμηση για τα αίτια του περιστατικού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο διπλανό κτίριο, του οποίου οι ένοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των κατοικιών τους μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαδικασία αξιολόγησης θεωρείται κρίσιμη, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ληφθεί απόφαση για το αν το κτίριο είναι ασφαλές ή αν οι κάτοικοι θα χρειαστεί να παραμείνουν σε προσωρινή μετεγκατάσταση. Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης μπάζων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η περαιτέρω τεχνική εκτίμηση.

Την ίδια ώρα, οι πληγέντες εκφράζουν ανησυχία για την τύχη προσωπικών τους αντικειμένων, ενώ έχουν ήδη διανεμηθεί είδη πρώτης ανάγκης. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο απομάκρυνσης τμημάτων από τις λαμαρίνες ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσέγγιση στον χώρο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ορισμού πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης, ενώ οι κάτοικοι προχωρούν στον διορισμό τεχνικών συμβούλων, με στόχο τη διασφάλιση της διαδικασίας. Το επίσημο πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του συμβάντος, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια της περιοχής.

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