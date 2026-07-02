ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες
Αυτοδιοίκηση
10:54 - 02 Ιουλ 2026

Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα Πετράλωνα βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση που επικρατεί μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας και να παρουσιάσει τα άμεσα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος για τη στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι η περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, με την τοποθέτηση δίμετρων λαμαρινών περιμετρικά του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες έρευνες και τεχνικοί έλεγχοι.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για επτά νοικοκυριά

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία της εξαιτίας του περιστατικού.

Όπως διευκρίνισε, η απόφαση αφορά επτά νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετά την απώλεια της δυνατότητας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Πρόκειται για επτά νοικοκυριά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnwb278400h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναζήτηση προσωρινής στέγασης μέσω Airbnb και ξενοδοχείων

Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε ως σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες την εξεύρεση ασφαλούς προσωρινής κατοικίας.

Όπως ανακοίνωσε, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την Airbnb, προκειμένου να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τέσσερις από τις επτά οικογένειες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δυνατότητα φιλοξενίας.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή και με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djnwl6bzwyq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, συνδράμουν τους πληγέντες στις διαδικασίες επανέκδοσης εγγράφων και δικαιολογητικών που είτε καταστράφηκαν είτε παρέμειναν μέσα στα κτίρια, στα οποία δεν είναι ακόμη δυνατή η πρόσβαση.

Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα και τεχνικοί έλεγχοι

Ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, καθώς και προκαταρκτικός έλεγχος για τα αίτια της κατάρρευσης.

Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, η περιοχή θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και οι απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

«Πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά, σε συνεργασία με την Πολιτεία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας», ανέφερε.

Καταγραφή αναγκών μέσω του ΚΥΑΔΑ

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των άμεσων αναγκών των κατοίκων, ώστε μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) να συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν τα απολύτως αναγκαία είδη πρώτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε επίσης ότι από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό άνοιξε η Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα, προσφέροντας προσωρινό χώρο φιλοξενίας και υποστήριξης στους κατοίκους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Προτεραιότητα η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι έλεγχοι, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν, όταν αυτό κριθεί ασφαλές, να επιστρέψουν προσωρινά στις κατοικίες τους για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Όπως ανέφερε, παράλληλα με τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών, προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί να διασφαλιστεί ότι οι πληγέντες θα έχουν ασφαλή στέγη και την αναγκαία υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης της ζημιάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι
Ειδήσεις

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

Τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Ειδήσεις

Τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)
Ειδήσεις

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Έρευνες στα ερείπια και 5 προσαγωγές (φωτό)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:12

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Πολιτική
02/07/2026 - 12:06

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/07/2026 - 12:02

Ενισχύσεις ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου – Ποσά και κριτήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 11:54

Χατζηδάκης: Απλούστερο και πιο διαφανές το νέο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων

Πολιτική
02/07/2026 - 11:49

Μητσοτάκης: Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:48

Κρήτη: Σύλληψη 58χρονου στο Ηράκλειο για επίθεση σε 8χρονο

Άλλοι Αρθρογράφοι
02/07/2026 - 11:44

Η αρχιτεκτονική της αποκλιμάκωσης στη Mέση Aνατολή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 11:44

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Πολιτική
02/07/2026 - 11:41

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας - Δεν θα πιάσει 20% ο Μητσοτάκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:39

«Χαστούκι» της ΕΕ στην Google: Σε ισχύ το πρόστιμο-μαμούθ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Η απάντηση

Ακίνητα
02/07/2026 - 11:27

Έρευνα RE/MAX: Μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 ήταν από 51 έως 100 τ.μ.

Πολιτική
02/07/2026 - 11:17

Κεραμέως: Δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στην αμοιβή 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 11:17

Άσυλο: Τέλος οι ΜΚΟ – Νομική εκπροσώπηση από δικηγόρους με μπόνους €250 για εθελούσιες επιστροφές

Πολιτική
02/07/2026 - 11:08

Κικίλιας: Στόχος μας η ασφάλεια και οι χαμηλότερες τιμές στα ακτοπλοϊκά

Αναλύσεις
02/07/2026 - 11:02

Goldman Sachs: Στόχος οι 2.600 μονάδες για τον ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
02/07/2026 - 11:01

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο στρατηγικής σημασίας των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Πολιτική
02/07/2026 - 10:58

Αιχμές Κυρανάκη για ανοχή Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου στον αντιεξουσιαστικό χώρο

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 10:56

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 10:55

Επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ από την Profile

Αυτοδιοίκηση
02/07/2026 - 10:54

Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες

Magazino
02/07/2026 - 10:46

Ξεκινά το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας - Το πρόγραμμα

Πολιτική
02/07/2026 - 10:41

Συμμετοχή Καρυστιανού σε εταιρεία που αγόρασε ακίνητο από fund - Τι απαντά η ίδια

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:41

Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης

Magazino
02/07/2026 - 10:37

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:33

Αντεπίθεση των Ουκρανών στην Lukoil και σε στρατιωτικές υποδομές μετά το Ρωσικό πλήγμα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 10:32

Βόνιτσα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από το φαράγγι Τρύφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ