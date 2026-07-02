Δούκας από τα Πετράλωνα: 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και άμεση στέγαση για τους πληγέντες

Στα Πετράλωνα βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση που επικρατεί μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας και να παρουσιάσει τα άμεσα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος για τη στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι η περιοχή έχει ήδη αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, με την τοποθέτηση δίμετρων λαμαρινών περιμετρικά του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες έρευνες και τεχνικοί έλεγχοι.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για επτά νοικοκυριά

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία της εξαιτίας του περιστατικού.

Όπως διευκρίνισε, η απόφαση αφορά επτά νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μετά την απώλεια της δυνατότητας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Πρόκειται για επτά νοικοκυριά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Αναζήτηση προσωρινής στέγασης μέσω Airbnb και ξενοδοχείων

Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε ως σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες την εξεύρεση ασφαλούς προσωρινής κατοικίας.

Όπως ανακοίνωσε, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την Airbnb, προκειμένου να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τέσσερις από τις επτά οικογένειες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δυνατότητα φιλοξενίας.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή και με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης.

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Στήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, συνδράμουν τους πληγέντες στις διαδικασίες επανέκδοσης εγγράφων και δικαιολογητικών που είτε καταστράφηκαν είτε παρέμειναν μέσα στα κτίρια, στα οποία δεν είναι ακόμη δυνατή η πρόσβαση.

Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα και τεχνικοί έλεγχοι

Ο κ. Δούκας υπενθύμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, καθώς και προκαταρκτικός έλεγχος για τα αίτια της κατάρρευσης.

Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, η περιοχή θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και οι απαιτούμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

«Πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά, σε συνεργασία με την Πολιτεία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας», ανέφερε.

Καταγραφή αναγκών μέσω του ΚΥΑΔΑ

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των άμεσων αναγκών των κατοίκων, ώστε μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) να συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν τα απολύτως αναγκαία είδη πρώτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε επίσης ότι από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό άνοιξε η Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα, προσφέροντας προσωρινό χώρο φιλοξενίας και υποστήριξης στους κατοίκους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Προτεραιότητα η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των αρμόδιων αρχών είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι έλεγχοι, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν, όταν αυτό κριθεί ασφαλές, να επιστρέψουν προσωρινά στις κατοικίες τους για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Όπως ανέφερε, παράλληλα με τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών, προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί να διασφαλιστεί ότι οι πληγέντες θα έχουν ασφαλή στέγη και την αναγκαία υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης της ζημιάς.