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Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής
Πολιτική
14:07 - 15 Ιουν 2026

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Στο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναφέρθηκε σήμερα (15/6) η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, διευκρινίζοντας πότε αναμένεται η έκδοση βαθμολογιών και η οριστικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (15/06) στον ΣΚΑΪ, η υπουργός σημείωσε ότι οι βαθμολογίες των υποψηφίων θα ανακοινωθούν στο διάστημα μεταξύ 26 έως 29 Ιουνίου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να δοθούν στο τέλος Ιουλίου.

Όπως ανέφερε, οι φετινές εξετάσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ολοκληρώθηκαν με την εξέταση του τελευταίου μαθήματος, ενώ από την επόμενη ημέρα ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα, όπως τα αγγλικά, τα οποία θα συνεχιστούν έως το τέλος του μήνα.

«Περιμένουμε περίπου στις 26-29 Ιουνίου την ανακοίνωση των βαθμολογιών και στο τέλος Ιουλίου τα τελικά αποτελέσματα. Έτσι οι οικογένειες μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως και να προγραμματίζουν καλύτερα, καθώς τα τελευταία χρόνια το κράτος καταβάλλει προσπάθεια να επιταχύνει τη διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ζαχαράκη.

Παράλληλα, η υπουργός τοποθετήθηκε και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την πιθανή αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναζήτηση ενός εναλλακτικού μοντέλου αντί των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικότερα, αναφερόμενη στη σχετική πρόταση που είχε κατατεθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελλαδικών, σχολίασε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε καμία αντίστοιχη μεταρρύθμιση, σημειώνοντας πως είτε η πρόταση δεν υλοποιήθηκε, είτε δεν είχε ουσιαστικό σχεδιασμό.

Η ίδια τόνισε ότι, κατά την άποψή της, ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο εφόσον προηγηθεί η δημιουργία ενός αξιόπιστου εναλλακτικού μηχανισμού. Όπως ανέφερε, ήδη από τον Φεβρουάριο έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή περίπου 100 ατόμων, οι οποίες επεξεργάζονται προτάσεις για την καθιέρωση ενός εθνικού απολυτηρίου που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενός νέου συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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