Νέα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν «μίλησαν» τα εργαστηριακά αποτελέσματα

Ενδεχομένως αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ παράλληλα δεν βρέθηκε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη.

Επίσης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο 65χρονος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων, προκειμένου με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες, η έρευνα έδειξε ότι το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος – όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο βλήθηκε στο κεφάλι ο 26χρονος – προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης», με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν ο ύποπτος να αλλοίωσε τα στοιχεία για να αποπροσανατολίσει την έρευνα.

Υπενθυμίζεται πως ο 65χρονος άνδρας, σύζυγος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, κρίθηκε το Σάββατο προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ωστόσο, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.