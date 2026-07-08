Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Ενδεχομένως να ανατρέπονται τα δεδομένα σε σχέση με το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς οι Αρχές έχουν αρχίσει να επανεξετάζουν την αρχική τους υπόθεση, ότι δηλαδή την 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιό της σκότωσε ο Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί ως ο βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι Αρχές φέρονται να οδηγούνται στο συμπέρασμα πως η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όσο για το πώς η ίδια αυτοτραυματίστηκε με πάνω 20 μαχαιριές, οι Αρχές φαίνεται να δίνουν την εξήγηση πως οι μαχαιριές αυτές ήταν επιφανειακές, ενώ το θανατηφόρο τραύμα φέρεται να είναι ένα, στην καρδιά ή στον πνεύμονα.

Παράλληλα, εικάζεται ότι τα τραύματα στα χέρια της ενδεχομένως τελικά να μην ήταν αμυντικά, αλλά απόπειρα να κόψει τις φλέβες της, ενώ εξετάζεται και η φορά των τραυμάτων, που ήταν από δεξιά προς τα αριστερά, γεγονός που ταιριάζει με το ότι η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας.

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Να σημειωθεί, ακόμη, πως δεν βρέθηκαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος, αλλά κάτω από τα νύχια της γυναίκας είχε βρεθεί αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της, ενώ στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας και του ίδιου του 26χρονου, αλλά όχι του προφυλακισμένου Ιταλού συντρόφου της.

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Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο πιθανός λόγος που ο σύντροφός της δεν κατάλαβε τίποτα από την αναστάτωση που επικράτησε στο σπίτι, είναι επειδή κοιμόταν έχοντας προηγουμένως κάνει χρήση ναρκωτικών και υπνωτικών χαπιών, όπως έδειξαν και οι τοξικολογικές.

Υπενθυμίζεται πως η 54χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και το περιβάλλον της προσπαθούσε να την πείσει να δεχτεί ιατρική βοήθεια.

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