Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι Αρχές φέρονται να οδηγούνται στο συμπέρασμα πως η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Όσο για το πώς η ίδια αυτοτραυματίστηκε με πάνω 20 μαχαιριές, οι Αρχές φαίνεται να δίνουν την εξήγηση πως οι μαχαιριές αυτές ήταν επιφανειακές, ενώ το θανατηφόρο τραύμα φέρεται να είναι ένα, στην καρδιά ή στον πνεύμονα.
Παράλληλα, εικάζεται ότι τα τραύματα στα χέρια της ενδεχομένως τελικά να μην ήταν αμυντικά, αλλά απόπειρα να κόψει τις φλέβες της, ενώ εξετάζεται και η φορά των τραυμάτων, που ήταν από δεξιά προς τα αριστερά, γεγονός που ταιριάζει με το ότι η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας.
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Να σημειωθεί, ακόμη, πως δεν βρέθηκαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος, αλλά κάτω από τα νύχια της γυναίκας είχε βρεθεί αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της, ενώ στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας και του ίδιου του 26χρονου, αλλά όχι του προφυλακισμένου Ιταλού συντρόφου της.
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Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο πιθανός λόγος που ο σύντροφός της δεν κατάλαβε τίποτα από την αναστάτωση που επικράτησε στο σπίτι, είναι επειδή κοιμόταν έχοντας προηγουμένως κάνει χρήση ναρκωτικών και υπνωτικών χαπιών, όπως έδειξαν και οι τοξικολογικές.
Υπενθυμίζεται πως η 54χρονη αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και το περιβάλλον της προσπαθούσε να την πείσει να δεχτεί ιατρική βοήθεια.
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