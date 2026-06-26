Μύκονος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έσοδα πάνω από €700.000

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και σε περιοχές της Αττικής. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, καθώς και μία 31χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από δύο κιλά κοκαΐνης, 705,65 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (TUCI), 754,4 γραμμάρια MDMA, πάνω από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, οκτώ γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 205,7 γραμμάρια κεταμίνης, ποσότητες παραισθησιογόνων μανιταριών, πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τέσσερα φορτηγά οχήματα τύπου van, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών που διακινήθηκαν και τα χρήματα που εντοπίστηκαν, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του 2026, μια εγκληματική ομάδα με σταθερή δράση, σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Βασικός τους στόχος ήταν η συστηματική διακίνηση διαφόρων ειδών ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την Αττική, με σκοπό την αποκόμιση σημαντικού παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, ο 37χρονος φερόταν ως ο αρχηγός της οργάνωσης, έχοντας τον γενικό συντονισμό της δράσης της. Ήταν υπεύθυνος για την εξεύρεση προμηθευτών, τη διαχείριση των χώρων απόκρυψης των ναρκωτικών, τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών.

Ο 38χρονος θεωρείται ότι λειτουργούσε ως υπαρχηγός και στενός συνεργάτης του αρχηγού, συμμετέχοντας ενεργά στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, στην εξεύρεση πελατών, στη διακίνησή τους και στη διαχείριση μέρους των χρημάτων που προέρχονταν από τις πωλήσεις.

Ο 39χρονος είχε αναλάβει τη φύλαξη των ποσοτήτων που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την αναζήτηση αγοραστών και τη διατήρηση μέρους των εσόδων της οργάνωσης.

Παράλληλα, ένας 25χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την εξεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ μία 38χρονη είχε αναλάβει την αποθήκευση, τη φύλαξη και κατά περίπτωση τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και την επιτήρηση των χώρων όπου αυτά αποκρύπτονταν.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» για την απόκρυψη των ναρκωτικών σε περιοχές της Μυκόνου, του Πειραιά και του Περάματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τιμές πώλησης των ουσιών διαφοροποιούνταν ανάλογα με το είδος τους. Η κοκαΐνη διακινούνταν έναντι 120 έως 200 ευρώ ανά γραμμάριο, η ροζ κοκαΐνη (TUCI) από 170 έως 200 ευρώ, η MDMA από 60 έως 80 ευρώ το γραμμάριο, ενώ τα δισκία ecstasy πωλούνταν προς 20 ευρώ το καθένα. Η ακατέργαστη κάνναβη διατίθετο προς 20 ευρώ το γραμμάριο και η κατεργασμένη προς 30 ευρώ. Η κεταμίνη πωλούνταν από 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο, τα εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο, τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και τα ηρεμιστικά δισκία προς πέντε ευρώ το καθένα.

Οι έξι συλληφθέντες, δύο από τους οποίους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.