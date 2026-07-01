ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και χρηματικά πρόστιμα έως 8000 ευρώ σε 28 καταδικασθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/7) τις ποινές για τους 57 κατηγορούμενους αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση παράτυπης λήψης ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, καθώς και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ σε συνολικά 28 καταδικασθέντες. Σε όλους τους καταδικασθέντες χορηγήθηκε τριετής αναστολή εκτέλεσης των ποινών, ενώ με ομόφωνη απόφαση δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί αν τρεις ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου έχουν διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και αν προκύπτουν ευθύνες και για άλλα στελέχη του οργανισμού που φέρονται να συνέβαλαν στην αποδέσμευση των υπό έλεγχο ΑΦΜ και στην καταβολή ενισχύσεων από το εθνικό απόθεμα του 2020.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταδικασθέντες παραγωγοί φέρονται να είχαν λάβει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς ως βοσκοτόπια και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.