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Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
22:15 - 01 Ιουλ 2026

Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, με την αγορά να προετοιμάζεται για μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου.      

Πιο συγκεκριμένα, οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα αγορών σε μειωμένες τιμές, ενώ οι επιχειρήσεις προσδοκούν σε ενίσχυση του τζίρου τους κατά τη θερινή περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εμπορικά καταστήματα δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 18:00.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ανακοινώσεις μειωμένων τιμών. Ειδικότερα, σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία αυτό είχε διατεθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης είτε ως χρηματικό όφελος είτε με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της προγενέστερης τιμής, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα πρώτης διάθεσής τους, ενώ ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις και για περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.

Τέλος, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να τηρούν με προσοχή τους κανόνες κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

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