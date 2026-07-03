ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε σήμερα (3/7) ομόφωνα ένοχα τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα και Δημήτρη Μελά, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και προχώρησε σε διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, η οποία αφορά και τους δύο κατηγορούμενους.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπεται πλέον στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς το φερόμενο οικονομικό όφελος ή ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που οδηγεί στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα.

Παράλληλα, το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Με πλειοψηφία, τους αναγνωρίστηκε επίσης το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών.

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