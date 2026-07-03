ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία
Ειδήσεις
12:20 - 03 Ιουλ 2026

BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Instagram προωθούσε μέσω πληρωμένων διαφημίσεων υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία, όπως αποκαλύπτει έρευνα-σοκ του BBC Eye.      

Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε η υπηρεσία BBC World Service, περιλάμβαναν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «παιδικό βίντεο» και οδηγούσαν χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου το παράνομο υλικό πωλούνταν ακόμη και για 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

Τι απαντούν Meta και Telegram

Να σημειωθεί ότι οι διαφημίσεις στο Instagram εγκρίνονται πριν δημοσιευτούν μέσω συστημάτων ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας.

Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητας.

Αργότερα, όταν ζητήθηκε σχόλιο από τη μητρική εταιρεία Meta, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει λογαριασμούς που τις δημοσίευαν, προσθέτοντας ότι αφαιρέθηκαν επιπλέον διαφημίσεις και αποκλείστηκαν περισσότερες διευθύνσεις URL.

Από τη δική του πλευρά, το Telegram ανέφερε ότι το 2026 έχει αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το BBC δημιούργησε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram για ερευνητικούς σκοπούς, αφού διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα πρότεινε σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο ακόμη και χωρίς σχετικές αναζητήσεις.

Αρχικά, ο λογαριασμός έβλεπε αναρτήσεις γυναικών που μιλούσαν για καθημερινά θέματα, αλλά ήταν ντυμένες προκλητικά και χρησιμοποιούσαν υπονοούμενα.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, άρχισαν να εμφανίζονται διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο ενηλίκων και στη συνέχεια διαφημίσεις που παρέπεμπαν σε περιεχόμενο με ανηλίκους, με συνδέσμους προς το Telegram.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ κάποιες προβάλλονταν από πολλούς λογαριασμούς. Παράλληλα εμφανίστηκαν και περίπου 20 διαφημίσεις πορνογραφικού περιεχομένου ενηλίκων.

Η Meta δήλωσε ότι κανένα σύστημα ελέγχου δεν είναι απολύτως ακριβές και ότι ορισμένες παραβιάσεις ενδέχεται να μην εντοπίζονται, προσθέτοντας ότι ενισχύει τη συνεχή παρακολούθηση των διαφημίσεων και δέχεται αναφορές από χρήστες.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι αναφέρει περιπτώσεις εκμετάλλευσης παιδιών στο αμερικανικό κέντρο NCMEC, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το Telegram απάντησε ότι αφαιρεί συστηματικά τέτοιο περιεχόμενο μέσω αυτοματοποιημένων και ανθρώπινων ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι έχει σχεδόν εξαλείψει τη δημόσια διάδοσή του στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, επικριτές υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και δεν συμμετέχει σε διεθνείς μηχανισμούς συνεργασίας, όπως το NCMEC ή το Internet Watch Foundation.

Το Instagram, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Meta, αποτελεί βασική πηγή εσόδων από διαφημίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε πάνω από το 90% των εσόδων της πλατφόρμας.

Η Meta υποστηρίζει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν δημοσιευτεί, κυρίως μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Πρώην στέλεχος της Facebook ανέφερε ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένος να κρατά τους χρήστες ενεργούς, προβάλλοντας ολοένα πιο έντονο και ελκυστικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αποχώρησε από την εταιρεία λόγω ανησυχιών για την προτεραιότητα των εσόδων έναντι της ασφάλειας των χρηστών.

Από την πλευρά της, η Meta απάντησε ότι εργάζεται ενεργά για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και ότι οι ισχυρισμοί περί σκόπιμης στοχοποίησης είναι ανακριβείς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το 2025 απενεργοποίησε εκατομμύρια λογαριασμούς που εμφάνιζαν ύποπτη συμπεριφορά.

Τι υποστηρίζουν οι αρχές στην Ινδία

Οι αρχές στην Ινδία αναφέρουν ότι τα περισσότερα περιστατικά παράνομου υλικού που εντοπίζονται προέρχονται από πλατφόρμες της Meta, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκεί δημιουργούνται περισσότερο από αλλού.

ΜΚΟ και ειδικοί τονίζουν ότι το υλικό αυτό συχνά διακινείται από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, ενώ η αντιμετώπισή του απαιτεί διεθνή συνεργασία και τεχνολογική ενίσχυση των αρχών.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 12:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA &amp; NOVA ICT
Υγεία

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης – Ανοιχτή στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα
Πολιτική

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης – Ανοιχτή στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης
Εμπορεύματα

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC
Πολιτική

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 13:26

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Ειδήσεις
03/07/2026 - 13:18

Πώς η Κριμαία έγινε ξανά το επίκεντρο της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας

Πολιτική
03/07/2026 - 13:06

Ρώσοι φαρσέρ «παγίδευσαν» τον... λαλίστατο Θ. Ντόκο - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Magazino
03/07/2026 - 13:00

Δήμος Αθηναίων: Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»: Η πόλη ζει το καλοκαίρι!

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 12:55

Performance Technologies: Εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Αναλύσεις
03/07/2026 - 12:50

Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:49

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

Εμπορεύματα
03/07/2026 - 12:42

Γιατί τα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» δεν λειτουργούν όπως παλιά

Οικονομία
03/07/2026 - 12:33

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (8/7) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 12:20

BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Υγεία
03/07/2026 - 12:13

Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα στη Βόρεια Ελλάδα με το ψηφιακό σύστημα ΗΔΥΚΑ - NOVA & NOVA ICT

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 12:12

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:09

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης – Ανοιχτή στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:04

Θεοδωρικάκος: Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι άνανδροι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

Πολιτική
03/07/2026 - 12:02

Παρασύρης: Εκτροχιάστηκαν 16 από τα 24 ενεργειακά μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Φιάσκο με την αποθήκευση

Πολιτική
03/07/2026 - 11:55

Εμπρηστικές επιθέσεις: Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις – Ποια σενάρια εξετάζονται

Πολιτική
03/07/2026 - 11:50

Δούκας: Πρώτος τουριστικός προορισμός σε όλη τη χώρα η Αθήνα

Ακίνητα
03/07/2026 - 11:46

Η επίδραση του τουρισμού στο Στεγαστικό: 342 ευρώ πάνω τα ενοίκια στην Ελλάδα από το 2019

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:36

Ναρκωτικά, όπλα και ληστείες: Η σκοτεινή εικόνα της παραβατικότητας ανηλίκων

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:33

Παναγιώτης Νέστορας: Η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:30

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:22

Λαγκάρντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/07/2026 - 11:18

AT THE TABLE: Νέα σειρά γαστρονομικών εμπειριών του Hyatt Regency Thessaloniki - Greek Olive Oil & Honey Tasting

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/07/2026 - 11:10

Αγοράστε λαχεία

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/07/2026 - 11:09

Πτώση στα αγροτικά προϊόντα, αλλά ευκαιρίες σε βαμβάκι και «μαλακά» εμπορεύματα

Ειδήσεις
03/07/2026 - 11:09

Στην Εισαγγελία δικογραφία για διαφήμιση παράνομων στοιχηματικών ιστοσελίδων από τράπερ και influencers

Ναυτιλία
03/07/2026 - 11:04

Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Πολιτική
03/07/2026 - 11:03

Pegasus: Στόχος παρακολούθησης ο Στέλιος Κούλογλου ενώ ερευνούσε τις υποκλοπές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 10:59

Θα πουλήσει ο Τραμπ F-35 στον Ερντογάν; Για «μεγάλο ρίσκο», προειδοποιεί η Wall Street Journal

Χρηματιστήρια
03/07/2026 - 10:57

Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ευρωαγορές με ώθηση από Fed και πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ