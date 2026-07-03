BBC - Έρευνα-σοκ: Το Instagram προωθούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία

Το Instagram προωθούσε μέσω πληρωμένων διαφημίσεων υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία, όπως αποκαλύπτει έρευνα-σοκ του BBC Eye.

Οι διαφημίσεις, τις οποίες εντόπισε η υπηρεσία BBC World Service, περιλάμβαναν όρους όπως «βίντεο βιασμού» και «παιδικό βίντεο» και οδηγούσαν χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου το παράνομο υλικό πωλούνταν ακόμη και για 99 ρουπίες (περίπου 1 δολάριο).

Τι απαντούν Meta και Telegram

Να σημειωθεί ότι οι διαφημίσεις στο Instagram εγκρίνονται πριν δημοσιευτούν μέσω συστημάτων ελέγχου περιεχομένου της πλατφόρμας.

Όταν το BBC ανέφερε μία από τις διαφημίσεις στο Instagram, η πλατφόρμα απάντησε 24 ώρες αργότερα ότι δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητας.

Αργότερα, όταν ζητήθηκε σχόλιο από τη μητρική εταιρεία Meta, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει λογαριασμούς που τις δημοσίευαν, προσθέτοντας ότι αφαιρέθηκαν επιπλέον διαφημίσεις και αποκλείστηκαν περισσότερες διευθύνσεις URL.

Από τη δική του πλευρά, το Telegram ανέφερε ότι το 2026 έχει αφαιρέσει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το BBC δημιούργησε έναν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram για ερευνητικούς σκοπούς, αφού διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα πρότεινε σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο ακόμη και χωρίς σχετικές αναζητήσεις.

Αρχικά, ο λογαριασμός έβλεπε αναρτήσεις γυναικών που μιλούσαν για καθημερινά θέματα, αλλά ήταν ντυμένες προκλητικά και χρησιμοποιούσαν υπονοούμενα.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, άρχισαν να εμφανίζονται διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο ενηλίκων και στη συνέχεια διαφημίσεις που παρέπεμπαν σε περιεχόμενο με ανηλίκους, με συνδέσμους προς το Telegram.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ κάποιες προβάλλονταν από πολλούς λογαριασμούς. Παράλληλα εμφανίστηκαν και περίπου 20 διαφημίσεις πορνογραφικού περιεχομένου ενηλίκων.

Η Meta δήλωσε ότι κανένα σύστημα ελέγχου δεν είναι απολύτως ακριβές και ότι ορισμένες παραβιάσεις ενδέχεται να μην εντοπίζονται, προσθέτοντας ότι ενισχύει τη συνεχή παρακολούθηση των διαφημίσεων και δέχεται αναφορές από χρήστες.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι αναφέρει περιπτώσεις εκμετάλλευσης παιδιών στο αμερικανικό κέντρο NCMEC, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το Telegram απάντησε ότι αφαιρεί συστηματικά τέτοιο περιεχόμενο μέσω αυτοματοποιημένων και ανθρώπινων ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι έχει σχεδόν εξαλείψει τη δημόσια διάδοσή του στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, επικριτές υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα δεν κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και δεν συμμετέχει σε διεθνείς μηχανισμούς συνεργασίας, όπως το NCMEC ή το Internet Watch Foundation.

Το Instagram, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Meta, αποτελεί βασική πηγή εσόδων από διαφημίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε πάνω από το 90% των εσόδων της πλατφόρμας.

Η Meta υποστηρίζει ότι κάθε διαφήμιση ελέγχεται πριν δημοσιευτεί, κυρίως μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Πρώην στέλεχος της Facebook ανέφερε ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένος να κρατά τους χρήστες ενεργούς, προβάλλοντας ολοένα πιο έντονο και ελκυστικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αποχώρησε από την εταιρεία λόγω ανησυχιών για την προτεραιότητα των εσόδων έναντι της ασφάλειας των χρηστών.

Από την πλευρά της, η Meta απάντησε ότι εργάζεται ενεργά για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και ότι οι ισχυρισμοί περί σκόπιμης στοχοποίησης είναι ανακριβείς.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το 2025 απενεργοποίησε εκατομμύρια λογαριασμούς που εμφάνιζαν ύποπτη συμπεριφορά.

Τι υποστηρίζουν οι αρχές στην Ινδία

Οι αρχές στην Ινδία αναφέρουν ότι τα περισσότερα περιστατικά παράνομου υλικού που εντοπίζονται προέρχονται από πλατφόρμες της Meta, αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκεί δημιουργούνται περισσότερο από αλλού.

ΜΚΟ και ειδικοί τονίζουν ότι το υλικό αυτό συχνά διακινείται από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, ενώ η αντιμετώπισή του απαιτεί διεθνή συνεργασία και τεχνολογική ενίσχυση των αρχών.