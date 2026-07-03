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ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (8/7) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ
Οικονομία
12:33 - 03 Ιουλ 2026

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (8/7) θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 9 Οκτωβρίου 2026.      

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:

«Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια».

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