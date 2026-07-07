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ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο
Ειδήσεις
16:22 - 07 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια εκτινάχθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών διευρύνθηκε τον Μάιο, ανακάμπτοντας μετά τη σημαντική υποχώρηση που είχε σημειώσει τον Απρίλιο. Ωστόσο, η αύξηση ήταν ελαφρώς μικρότερη από εκείνη που ανέμενε η αγορά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα 77,6 δισ. δολάρια, έναντι 55,9 δισ. δολαρίων τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι το έλλειμμα θα διαμορφωνόταν στα 78,5 δισ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ροές, οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 3,2%, μετά την αύξηση κατά 3% που είχαν καταγράψει τον Απρίλιο. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 3,3%, έπειτα από άνοδο 2% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι οι ΗΠΑ κατέγραψαν έλλειμμα 106,49 δισ. δολαρίων στο εμπόριο αγαθών, ενώ στο εμπόριο υπηρεσιών εμφάνισαν πλεόνασμα 28,9 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα αυξήθηκε στα 14,39 δισ. δολάρια τον Μάιο, από 10,39 δισ. δολάρια έναν μήνα νωρίτερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 16:24
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