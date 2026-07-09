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Πανικός στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε δωμάτιο – Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές
Ειδήσεις
09:02 - 09 Ιουλ 2026

Πανικός στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε δωμάτιο – Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές

Reporter.gr Newsroom
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Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής, η οποία υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές.

Από τη φωτιά καταστράφηκε ουσιαστικά ολόκληρη η κλινική, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας κινδύνευσαν ζωές.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊον προφανούς εγκληματικής ενέργεια που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τόνισε ότι δεν ήταν απλή πυρκαγιά αλλά «περιστατικό που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί το μισό νοσοκομείο», ενώ χαρακτήρισε κομβικό ότι λειτούργησαν τα συστήματα πυρόσβεσης και ευχαρίστησε για την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής που, όπως είπε, απέτρεψε το χειρότερο.

«Σοβαρές είναι οι ζημιές στην κλινική και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή», είπε ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια. «Τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι στρώμα πήρε φωτιά, χωρίς να είναι ο ο ασθενής εκεί», ανέφερε.

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε συγκλονισμένος και υπερήφανος, «με ευγνωμοσύνη στο προσωπικό πού απομάκρυνε τους ασθενείς με τάξη και ασφάλεια».

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Ο υπουργός Υγείας που μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε θάλαμο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής και εκκενώθηκε άμεσα ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ωστόσο, επιβεβαιώνεται ο θάνατος 90χρονης από ανακοπή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djtsif4qy5g9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 10:06
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