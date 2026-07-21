ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της Υπηρεσίας για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Ειδικότερα, για κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό έχουν δημοσιευθεί τρεις πίνακες που αφορούν την αξιολόγηση των αιτήσεων: οι επιλεγμένοι, οι αναπληρωματικοί και οι απορριπτέοι.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός τριών ημερών, από την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 18:00 έως και την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 23:55. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής, με την απαραίτητη τεκμηρίωση των ισχυρισμών και την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.

Οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών. Στους σταθμούς εφαρμόζεται πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που στοχεύει στην ολόπλευρη ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Εξαίρεση αποτελεί ο βρεφικός σταθμός Ιλίου, ο οποίος δέχεται παιδιά ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η φιλοξενία των παιδιών παρέχεται δωρεάν, ενώ η επιλογή των ωφελούμενων βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση. Όσοι λάβουν το αντίστοιχο voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.

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