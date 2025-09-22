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Σταθόπουλος (BC partners): Στόχος το πανεπιστήμιο Keele να συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελλάδας στην ακαδημαϊκή σκηνή
Επιχειρήσεις
15:15 - 22 Σεπ 2025

Σταθόπουλος (BC partners): Στόχος το πανεπιστήμιο Keele να συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελλάδας στην ακαδημαϊκή σκηνή

Reporter.gr Newsroom
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Σε ειδική εκδήλωση, την περασμένη Παρσκευσή έγινε η επίσημη παρουσίαση του Πανεπιστημίου Keele που έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Μη Κρατικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.
Στην κατάμεστη αίθουσα Φάρος του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, όπως αναφέρει ανακοίνωση, "παρευρέθηκαν σύσσωμη η νέα ηγετική διοικητική και ακαδημαϊκή ομάδα του Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος της BCPartners, Νίκος Σταθόπουλος, ο Πρύτανης του μητρικού Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητής KevinShakesheff, η Αναπληρώτρια Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου και η επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα και Κύπρο, κκ. RobynGoldsmith και Αναστασία Ανδρίτσου, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας."

Διεθνοποίηση και εργασιακή ετοιμότητα

Στην πρώτη της ομιλία ως νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keeleστην Ελλάδα, όπως αναφέρεται, " η Δρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου αναφέρθηκε στα ισχυρά διαπιστευτήρια του μητρικού Πανεπιστημίου, στην καινοτόμο διδασκαλία του, την παγκοσμίου φήμης έρευνά του και την εξαιρετική ικανοποίηση των φοιτητών που το κατατάσσουν σταθερά μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυρία Παρασκευοπούλου έθεσε στους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ ειδική μνεία έγινε και στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την εργασιακή ετοιμότητα των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους όχι μόνο με γνώσεις, αλλά με τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για σταδιοδρομία στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο. Όπως χαρακτηρίστηκα δήλωσε: «Αυτή η σημαντική επένδυση σε συνδυασμό με τη δέσμευσή μας να προσελκύσουμε και να απασχολήσουμε κορυφαία ακαδημαϊκά ταλέντα, αναδεικνύει τη θεμελιώδη μας πεποίθηση: η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στη γνώση, στη συλλογική πρόοδο και στην κοινωνική κινητικότητα. Είναι μια απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης μας στο μέλλον της Ελλάδας και στο ανθρώπινο κεφάλαιό της».

Ακαδημαϊκή ομάδα προσωπικοτήτων

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Keele, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ντίνος Αρκουμάνης αναφέρθηκε στην επιλογή των πανεπιστημιακών που συγκροτούν την ηγετική ακαδημαϊκή ομάδα «εξαιρετικοί συνεργάτες που αποτελούν τιμή για το νέο ίδρυμα και πηγή έμπνευσης για το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο Ντίνος Αρκουμάνης ανήγγειλε ότι η Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, τέως Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Unescoαναλαμβάνει καθήκοντα Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Κοσμήτορες των Σχολών Νομικής και Ιατρικής και Επιστημών Υγείας έχουν αναλάβει οι Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης."

Από την εκπαίδευση της γνώσης στην εκπαίδευση των ικανοτήτων

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας Ζώρας και Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μίλησε για τον μετασχηματισμό της ανώτατης εκπαίδευσης η οποία περνάει «από την εκπαίδευση της γνώσης στην εκπαίδευσή των ικανοτήτων». Όπως ανέφερε ο κ. Ζώρας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Keele στοχευμένα σε τομείς αιχμής, θα αποτελέσουν κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό των, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερασμένων από τις ανάγκες της κοινωνίας και τον φρενήρη πλέον ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, προγραμμάτων σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα. «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου εγχειρήματος το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε πάμε μπροστά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτού του συγχρόνου κόσμου εκπαίδευσης γνώσης έρευνας και μάθησης» δήλωσε.

Ηχηρή παρέμβαση Νίκου Σταθόπουλου: η σημαντικότερη επενδυτική απόφαση που έχω λάβει στα 30 χρόνια της διαδρομής μου».

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της ΒCpartnersδήλωσε: «Πριν αρκετούς μήνες ξεκινήσαμε για να φέρουμε στη χώρα ένα βρετανικό πανεπιστήμιο με διεθνές αποτύπωμα, συνώνυμο της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της ακαδημαϊκής ποιότητας και της ερευνητικής αριστείας. Δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Χρειάστηκε να επενδύσουμε σημαντικούς πόρους και να αναλάβουμε ρίσκο. Είχαμε όμως όραμα, στόχο και στρατηγική. Και βαδίσαμε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, παρόλο που το πεδίο ήταν σχεδόν αχαρτογράφητο. Σήμερα, μπαίνουμε και επίσημα σε μια νέα εποχή για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και στόχο να κάνουμε το Keele μια επιλογή για δυνατά μυαλά από την Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή ακαδημαϊκή και οικονομική σκηνή. Σε ό,τι με αφορά θεωρώ το συγκεκριμένο εγχείρημα ως τη σημαντικότερη επενδυτική απόφαση που έχω λάβει στα 30 χρόνια της διαδρομής μου».

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