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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 2% στην βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:23 - 10 Ιουλ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 2% στην βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2025, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,0% έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών μετάλλων.

Ι. Σύγκριση Μαΐου 2025 με Μάιο 2024

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,0% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 7,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών. Από την αύξηση:

• Κατά 1,8% του Δείκτη Παροχής Νερού. • Κατά 9,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών, των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων.

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ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2025 κατά 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 1,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού. • Κατά 0,04% του Δείκτη Μεταποίησης.

IIΙ. Σύγκριση Μαΐου 2025 με Απρίλιο 2025

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την μείωση:

• Κατά 2,7% του Δείκτη Μεταποίησης. Από τη αύξηση:

• Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού. • Κατά 4,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 16,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

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