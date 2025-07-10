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Εκδήλωση Enterprise Greece, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο
Επιχειρήσεις
14:54 - 10 Ιουλ 2025

Εκδήλωση Enterprise Greece, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο

Reporter.gr Newsroom
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Εκδήλωση με τίτλο «Discover Egypt» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου στα γραφεία του ΣΕΒ, με συνδιοργανωτές την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των δυνατοτήτων ενίσχυσης της εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και η παρουσίαση των ευκαιριών που προσφέρει η αιγυπτιακή αγορά σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η υψηλή συμμετοχή επιχειρηματιών, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και μελών της διπλωματικής κοινότητας ανέδειξε τη σημασία που αποδίδεται στην εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς από:

  • την κα Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ,
  • την κα Ροζίτα Κούρταλη, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ,
  • τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνο Γιαννόπουλο, και
  • τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτη Χασάπη.

Ακολούθησαν ο παρεμβάσεις του Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Εξοχ. κ. Omar Amer Youssef και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Εξοχ. κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου (μέσω τηλεδιάσκεψης). Αμφότεροι τόνισαν τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων, ενθαρρύνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν συνεργασίες με την Αίγυπτο, κυρίως σε τομείς όπου διαθέτουν τεχνογνωσία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Διμερείς Εμπορικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Αίγυπτο» συμμετείχαν ο κ. Mohamed Youssef, Σύμβουλος του Προέδρου της Γενικής Αρχής Επενδύσεων και Ελεύθερων Ζωνών της Αιγύπτου (GAFI), η κα Eman Said, Europe Region Manager, Investment Promotion Department της GAFI και η κα Ελένη Αλμπαντή, Senior Officer, i-Services, Eurobank.

Η δεύτερη ενότητα με τίτλο «Επιχειρείν στην Αίγυπτο» την οποία συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, περιλάμβανε τοποθετήσεις από τον κ. Στάθη Νάτση, Εκτελεστικό Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ, τον κ. Γιώργο Σαρηγιάννη, Διευθυντή Επικοινωνίας και Στρατηγικής του VGROUP, τον κ. Ιωάννη Βερβερίδη, Εμπορικό Διευθυντή της KLEEMANΝ Group και την κα Έφη Βουδούρη, Γενική Διευθύντρια της ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προέκυψε ότι η Αίγυπτος αποτελεί σταθερό και ταυτόχρονα ανερχόμενο στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παρουσιάζουν έντονη δυναμική και σταθερά αυξανόμενη τάση, ενισχυόμενες από τη γεωστρατηγική εγγύτητα, τις ιστορικά καλές διμερείς σχέσεις και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα στην Αίγυπτο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η αγροδιατροφή, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο το 2024 ανήλθε σε περίπου € 906 εκατ. (έναντι €506 εκατ. το 2023), καταγράφοντας θεαματική αύξηση σχεδόν 80%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική διεύρυνση των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων, λιπαντικών και συναφών υλικών. Την ίδια περίοδο, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ. (έναντι €1,4 δισ. το 2023), σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 12%. Συνολικά, το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα €2 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2023.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αίγυπτο, με περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν ενεργή παρουσία και δραστηριότητα στη χώρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνικές επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν την περίοδο 2023–2024, αγγίζοντας τα 12,1 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος—γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρηματικών κύκλων στο αιγυπτιακό επενδυτικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στο Discover Egypt εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση επιχειρηματικών συνεργασιών με αιγυπτιακές εταιρείες, αναγνωρίζοντας το στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου στη Βόρεια Αφρική. Τέλος, ανακοινώθηκε η πρόθεση διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής στο Κάιρο τον Δεκέμβριο του 2025, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνο-αιγυπτιακής επιχειρηματικής παρουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 13:55
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