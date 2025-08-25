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Στρατηγική συνεργασία Schneider Electric και E.ON για πράσινη μετάβαση χωρίς SF₆
Επιχειρήσεις
12:15 - 25 Αυγ 2025

Στρατηγική συνεργασία Schneider Electric και E.ON για πράσινη μετάβαση χωρίς SF₆

Reporter.gr Newsroom
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Η Schneider Electric νακοίνωσε την υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαισίου με την E.ON, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην ανάπτυξη βιώσιμων και ψηφιακά έτοιμων ενεργειακών υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Schneider Electric θα υποστηρίξει τους φιλόδοξους στόχους της E.ON με τον τελευταίο της διακόπτη μέσης τάσης (MV) χωρίς SF6 και μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών.

Η στρατηγική σημασία της σύμβασης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομίλου, η συνεργασία μεταξύ της Schneider Electric και της E.ON βασίζεται σε έναν κοινό στόχο: την κατασκευή των ενεργειακών δικτύων του μέλλοντος - δικτύων που θα είναι βιώσιμα, έξυπνα και αποδοτικά. Αυτή η σύμπραξη βασίζεται σε πάνω από δύο δεκαετίες συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

«Προκειμένου να διαμορφώσουμε ενεργά την πράσινη μετάβαση στη Γερμανία, επενδύουμε μαζικά σε ενεργειακές υποδομές με εγγυημένο μέλλον. Αυτή η μακροπρόθεσμη σύμβαση εξασφαλίζει την πρόσβαση σε τεχνολογίες χωρίς SF6, υποστηρίζει την τυποποίηση και επιτρέπει την αποδοτική υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης», δήλωσε η Lisbeth Buschkühl, Chief Procurement Officer της E.ON SE.

Η συμφωνία-πλαίσιο ορίζει ότι η Schneider Electric θα προμηθεύει ετησίως πίνακες πρωτογενούς διακλάδωσης GM-AirSeT και πίνακες δευτερογενούς διακλάδωσης RM-AirSeT (Ring Main Units, RMUs). Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με πρωτογενείς διακόπτες με μόνωση αερίου, χωρίς SF₆ (GIS) στη Westnetz (θυγατρική της E.ON) για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για τις απαιτήσεις της E.ON. Η Schneider Electric θα προμηθεύει ένα σημαντικό μέρος των πρωτογενών και δευτερογενών απαιτήσεων της E.ON, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στο σχεδιασμό και τις δυνατότητες του AirSeT.

«Η συμφωνία με την E.ON αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της επιτάχυνσης της μετάβασης σε πιο βιώσιμες, ψηφιακές ενεργειακές υποδομές. Συνεργαζόμενοι με την E.ON για την ανάπτυξη τεχνολογιών χωρίς SF₆, δεν συμβάλλουμε μόνο στην ικανοποίηση των νέων κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά διαμορφώνουμε και το μέλλον της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Melton Chang, Executive Vice President of Power Systems στη Schneider Electric.

Τα τελευταία 15 χρόνια, η Schneider Electric έχει επενδύσει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου μέσης τάσης χωρίς SF₆ για δευτερεύοντα και πρωτεύοντα δίκτυα διανομής. Τα βιομηχανικά κέντρα στο Regensburg (Γερμανία) και το Duna Smart Factory (Ουγγαρία) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της μακροπρόθεσμης σύμβασης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποδοτική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, η Schneider Electric έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην επέκταση της βιομηχανικής της δυναμικότητας στην Ευρώπη, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογίες χωρίς SF₆, ενισχύοντας τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη καινοτομία.

Μέσω μιας συνεπούς και προοδευτικής τυποποίησης βασικών εξαρτημάτων σε όλες τις γερμανικές εταιρείες του δικτύου της, η E.ON έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη διακοπτών νέας γενιάς, που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, όχι μόνο ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα του ενεργειακού δικτύου, αλλά διαδραματίζουν επίσης ζωτικό ρόλο στην προώθηση των στόχων βιωσιμότητας της E.ON.

Μετάβαση σε τεχνολογία χωρίς SF και συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς για τα αέρια του θερμοκηπίου

Το αέριο θερμοκηπίου SF₆ έχει δυνητικό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη (GWP) της τάξης των 24.300, δηλαδή ένα κιλό θερμαίνει την ατμόσφαιρα όσο 24.300 κιλά CO₂. Επίσης, παραμένει στην ατμόσφαιρα για περίπου 1.000 χρόνια, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις του να είναι μακροχρόνιες. Με τον επικείμενο κανονισμό της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια που απαγορεύει το SF₆ και άλλα φθοριούχα αέρια σε νέους διακόπτες μέσης τάσης έως 24 kV από την 1η Ιανουαρίου 2026, η απαλλαγή από το SF₆ στην διανομή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πλέον όλο και πιο συγκεκριμένη και επιτακτική.

Με το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο διακοπτών χωρίς SF₆, τα παγκόσμια βιομηχανικά κέντρα και την ισχυρή παρουσία της στην Ευρώπη, η Schneider Electric υποστηρίζει τους πελάτες της στη συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια σε μεγάλη κλίμακα. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων διακοπτών με μόνωση αέρα και αερίου, προκειμένου να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χωρίς SF₆ για διαφορετικές εφαρμογές και περιοχές.

Η τεχνολογία AirSeT έχει επικυρωθεί και αναγνωριστεί

Η τεχνολογία AirSeT, η οποία αντικαθιστά το SF6 με καθαρό αέρα και κενό, έχει συγκεντρώσει σημαντική αναγνώριση από τον κλάδο, όπως το διάσημο βραβείο iF Design Award για το RM AirSeT, υπογραμμίζοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα και την εξαιρετική σχεδίασή του. Η τεχνολογία AirSeT έχει επικυρωθεί στον τομέα των βιομηχανικών και δικτυακών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα στην Romande Energie στην Ελβετία και στην EAM Netz στη Γερμανία.

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