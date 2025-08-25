Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια

«Περιμένουμε να ακούσουμε γενναιόδωρα μέτρα και εμπροσθοβαρή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να επιλέξει να κάνει ο πρωθυπουργός γιατί, κακά τα ψέματα, τα μέτρα που θα εξαγγελθούν το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστούν από πρώτης πρώτου του 26 και εμείς θα τα βρούμε στις φορολογικές μας δηλώσεις την άνοιξη του 27, που έχουν δηλωθεί ότι θα γίνουν και εκλογές. Οπότε νομίζω ότι είναι και το ξεκίνημα της προεκλογικής περιόδου. Θα πρέπει λοιπόν να σηματοδοτήσει αυτή την περίοδο έναρξης και την κατάληξη την οποία θα έχουν αυτά τα μέτρα» ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης τη Δευτέρα (25/8).

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα:

«Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να δούμε τι θα χωρέσει αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Τελικά θα μείνει η κυβέρνηση στον αρχικό σχεδιασμό των 1.5 δις ή μετά και τα τελευταία στοιχεία του επταμήνου που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών με τα 8 δισεκατομμύρια πλεόνασμα πρωτογενές, θα μπορέσει να αυξηθεί και να πάει τουλάχιστον στα 2 δις που εμείς έχουμε κοστολογήσει τις προτεραιότητές μας;

Το δεύτερο είναι να είναι, μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για την κοινωνία και βεβαίως να είναι και μια επιστροφή αυτών των πλεονασμάτων στους πολίτες με φοροελαφρύνσεις. Το άλλο, το τρίτο, για να το συνοψίσουμε, είναι ότι θα πρέπει να πάει στα μεσαία εισοδήματα, στην μεσαία τάξη που δεν ξέρουμε πλέον ποια είναι τα όριά της, έχουν συρρικνωθεί πολύ. Και να σας πω ενδεικτικά ότι από 18.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ εισόδημα, από όλα αυτά τα μέτρα της τελευταίας πενταετίας που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων με αυτά τα εισοδήματα, έχουν 17 ευρώ όφελος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης.

Ως προς τα τεκμήρια διαβίωσης, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές, ενώ σημείωσε ότι πολύ σημαντική ρύθμιση θα είναι η τιμαριθμοποίηση της φορολογίας. Απαντώντας στην επισήμανση ότι ο κ. Τσάπαλος έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι η αλλαγή των ορίων των κλιμακίων είναι μία τιμαριθμοποίηση της φορολογίας, «δηλαδή εάν οι συντελεστές από 9 έως 44% έχουν όριο τις 20.000, μπορεί οι 20.000 να γίνουν 25. Αυτό είναι τιμαριθμοποίηση. (…) Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι μέσα στα πλάνα».

«Το τρίτο, αν θέλουν πραγματικά να ακούσουμε γενναία γενναίες εξαγγελίες, εγώ δεν θα φοβόμουν να μειώσω ή να κατατάξω κάποια βασικά προϊόντα σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Και αυτό το οποίο λέγεται ότι δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή, δεν μπορώ να το αποδεχτώ με όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα τα οποία υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και βεβαίως αντίστοιχα η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ας πούμε μια μετάταξη από το 24 στο 13% δεν μπορεί να χαθεί στη διαδρομή και δεν θα χαθεί στη διαδρομή. Αυτό ακριβώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ακρίβειας. Γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνει, έφτασε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο 3,1%, με τη Eurostat στο 3,7, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2. Άρα νομίζω ότι εκεί θα εστιάζαμε τα περισσότερα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε καταθέσει και μάλιστα έχουμε δώσει μια επιλογή 22 προτάσεων που δεν είναι όλες στο να πάρουμε κάτι. Είναι προτάσεις που μπορούν να δώσουν δημοσιονομικό χώρο» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Κορκίδης.